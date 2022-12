Comisionado advierte que INAI podría dejar de sesionar en 2023 por falta de nombramientos

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Javier Acuña, advirtió que este órgano autónomo podría dejar de sesionar el próximo año, ante la falta de tres nombramientos para la integración del pleno.

Durante la conferencia magistral “Órganos Constitucionales Autónomos y Régimen Presidencial”, resaltó que se ha alargado el proceso para nombrar a los dos comisionados que actualmente faltan, lo cual deriva en una carencia de representación.

Aunado a lo anterior, en abril del próximo año un integrante más deberá dejar el cargo, por lo que ya serán tres los nombramientos faltantes .

“Al INAI le faltan dos Comisionados y en abril del año que entra faltará otro; si no se han nombrado, ya no podría sesionar el Instituto, porque la ley exige cinco Comisionados para que haya quorum. Las sesiones son semanales, no puede dejar de haber sesiones, siempre hay entre 200 y 300 asuntos”, explicó.

Bajo esta línea, también acusó que los órganos constitucionales, como el INAI, fueron creados para limitar al poder presidencial, pero recientemente se ha puesto sobre la mesa su eliminación y reducción presupuestal.

Ahondó en que los organismos son resultado de la construcción de la democracia en México y que actualmente dan certeza en diversos rubros como la política monetaria, procesos electorales, estadísticas y la garantía del derecho de acceso a la información.

FBPT