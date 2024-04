Comisiones avalan Fondo de Pensiones

Con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, pasó en comisiones del Senado de la República el proyecto de decreto por medio del cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin moverle ni una coma al texto original que aprobaron los diputados.

Las comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara alta, sostuvieron una reunión este miércoles para abordar el proyecto y, así como llegó de San Lázaro, pasará al pleno de la Cámara de Senadores y este jueves será discutido en una doble sesión maratónica.

Todos en la legislatura buscan pensiones más justas, pues, señaló la senadora priista Beatriz Paredes durante el debate, “nadie podría señalar que no tiene un interés legítimo en que a los trabajadores mexicanos les vaya mucho mejor y se incrementen las pensiones”.

Igualmente, manifestó su desconcierto por estas reformas, “porque es un momento político parlamentario que obliga a un fast track, sin un análisis mucho más serio, mucho más profundo, y sin cuidar jurídicamente las reformas”.

En suma, el descuido jurídico provoca la presentación de controversias constitucionales, pues “no es que se abuse de las controversias constitucionales, es que se ha abusado de la incapacidad de presentar reformas bien hechas”, acentuó Paredes Rangel.

La oposición ratificó que librará una batalla legislativa, pues para aprobar la creación del Fondo de Pensiones, Morena y sus aliados sólo necesitan mayoría simple; es decir, la mitad más uno.

. Gráfico: La Razón de México

“Se propone revertir las reformas perniciosas del 97 y 2007, con el propósito de reivindicar los derechos de la clase trabajadora”, contrastó la morenista Gricelda Valencia de la Mora.

En consonancia, Margarita Valdez, quien forma parte del bloque de la 4T, señaló: “Nos quieren atar de manos, nos quieren tapar la boca con un ‘no se puede’. Estamos en un país en donde lo que no se puede ya es permitir que mientras haya pensiones y jubilaciones de millones de pesos, también haya jubilaciones y pensiones de tres mil 500 pesos”.

La discusión en materia de pensiones involucra 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas para garantizar pensiones del cien por ciento del último sueldo; no obstante, el perredista Miguel Ángel Mancera explicó que si una cuenta permanece inactiva, “no significa que no tenga dueño; puede ser que pertenezca a personas migrantes, por ejemplo, o que no han podido recuperarlo porque hay una imposibilidad material para realizarlo, además de trabajadores que ni siquiera tengan conocimiento de la existencia de su Afore”.

Germán Martínez, del Grupo Plural, en la discusión sentenció: “Nace descabezado, como la gallina de nuestro compañero senador; este fideicomiso no tiene cabeza, descabezan el patrimonio de los trabajadores.”

Para el funcionamiento del fondo de pensiones, se prevé contar con varias fuentes de financiamiento, entre ellas los recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; recursos de las subcuentas de viviendas inactivas y cuentas no reclamadas en los últimos 10 años, entre otras.