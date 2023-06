Comité va a marchas forzadas para elección

A marchas forzadas por el tiempo limitado con el que contará, el Comité Organizador del Frente Amplio por México tomó ayer las riendas en el proceso de selección del candidato de la oposición para el 2024, en el que deberá tomar determinaciones cruciales encaminadas a blindar el proceso.

Integrantes del comité dijeron a La Razón que el mayor reto que tienen es tomar decisiones acertadas en un lapso muy breve, debido a que se requiere, además, fiscalizarlo de manera adecuada.

Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional (FCN), dijo que el tema de fiscalización es muy importante, aunque, por el poco tiempo, los aspirantes no van a alcanzar a gastar mucho.

Expuso que los recorridos son baratos, pues no hay que caer en los mítines gigantescos, como los organizados por otros partidos, por lo que recomendó que no se gaste en espectaculares, camiones y pintas, ya que son los gastos más altos, y mejor que todo se haga en debates y redes, que no cuestan.

“Es importante el tema de cuánto se gastan, pero para qué preocuparnos, si no hay tiempo para que gasten mucho. Yo he visto ya muchos videos y que recurran a las entrevistas en medios, y eso puede ser más productivo, ya que, además, es austero y no enoja a la gente”, argumentó.

Planteó que no se dé dinero a los aspirantes para que caminen, sino que se entregue al comité, para la organización y la instalación de casillas, así como al órgano observador, e incluso propuso que, quien quiera ir a los estados, “pague su boleto”.

“La lana debe venir de los aspirantes y deben informarlo, pero no hay que ponerle dinero a ello, sino al comité (organizador); es un proceso histórico”, añadió.

Entre los integrantes del comité que fue presentado ayer, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Manuel Herrero dijo a La Razón que, aunque aún no conversan ni fijan detalles al respecto, de los puntos que más “preocupa” es el apego al marco legal y documentar cada paso que se da en esta materia.

Afirmó que ahora el llamado principal en esta contienda, no sólo a quienes aspiran al cargo, sino también a la ciudadanía, es a que todos participen para que se involucren no únicamente en la elección dentro de la oposición, sino en la contienda que habrá en el 2024.

El también exconsejero del INE, Marco Baños, dijo que desde ayer empezarían a discutir el tema de los recursos económicos y, por ello, no puede precisar cuánto requiere cada aspirante, ya que necesitan dimensionar bien todo el ejercicio.

“No es un esquema como el que tiene Morena, con recorridos por todo el país y donde ellos tienen de dos a tres mítines por día. Aquí básicamente son debates, foros para presentar propuestas e ideas, así como encuestas, por eso no puedo decir topes”, dijo.

Indicó que fueron muy enfáticos en decirle a los partidos que se haga transparente todo el proceso, aparte de saber cuándo, de dónde y cómo se aplica el dinero.

“Hasta donde yo veo, el recurso debe salir del financiamiento público de los partidos, por ello hacen un frente y sale de sus prerrogativas”, agregó.

Un tema delicado en el método de selección, dijo, es cada herramienta, pues se debe dar el peso adecuado en la encuesta y el voto.

“Ellos anunciaron que la encuesta y la consulta tendrá 50-50 (por ciento), ése es un tema delicado, pues hay que ser enfáticos en ello, porque no nos queremos enfrentar al dilema de que uno gana la encuesta y otro la votación”, explicó.

Señaló que el secreto estará en cómo se va a integrar la lista de los votantes, ya que una es la lista de militantes y otra la ciudadana; esto, para saber quién vota.

El exconsejero electoral Arturo Sánchez expuso a este medio que en poco tiempo tienen que crear un cronograma para todo este proceso de selección de candidato, hacerlo preciso y darlo a conocer diariamente, con el fin de que haya certeza para aspirantes y sociedad.

“El reto es ganarle al tiempo, dar certeza y transparentar nuestras actividades ante la sociedad. Es el tiempo que hay; podría ser más y tendríamos más espacio para hacer más cosas”, aseveró.

Además, está la integración del órgano observador, que “verá lo que estamos haciendo y que esté apegado a la legalidad en este muy breve tiempo que tenemos”.

Por su parte, la exconsejera Alejandra Latapí coincidió en que, entre los retos principales que enfrentará este grupo de trabajo, será “ir trabajando contra el tiempo, con la cantidad de decisiones y definiciones que vamos a tener que tomar, y garantizar que se puedan llevar a cabo de la mejor manera posible”.

Resaltó que la conformación de este equipo representa un “pacto de confianza” con el que se establece que partidos y la sociedad civil tienen que ir juntos, pues creer que una ruta de esta magnitud se puede llevar a solas “me parece ingenuo e ignorante”.