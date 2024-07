¿Cómo corregir una CURP que no está certificada? | Paso a paso

La Clave Única de Registro de Población (CURP), es un instrumento que sirve para registrar en forma individual a todas las personas habitantes del país, nacionales y residentes extranjeras, así como a mexicanas y mexicanos que radican en otros países.

Cuando tu CURP tiene la leyenda de "Certificada", significa que los datos son iguales a los de tu acta de nacimiento capturada en la plataforma nacional del Registro Civil. Hay quien no tiene esta leyenda, por lo que es necesario que hagas el trámite para certificarla. Para corregir estos datos, no tendrás que hacer más que seguir este paso a paso para que puedas tener al cien tu CURP y no tengas contratiempos en los trámites en los que te lo soliciten.

¿Cómo corregir la CURP si no esta certificada? | Paso a paso

Lo primero que debes saber es que para corregir el que tu CURP no esté certificada, el trámite es totalmente presencial, pues no existe la opción de hacerlo en línea. Para ello, tendrás que llevar a cabo el siguiente paso a paso:

Verifica todos tus datos en el sitio web del Registro Nacional de Población (Renapo). Ahí deberás verificar si tus datos son correctos y en caso de que haya algún error, deberás anotar todos los que encuentres.

​Compara tus datos con el acta de nacimiento. Debes revisar tu acta de nacimiento y asegurarte que toda la información coincida con la que hay registrada en Renapo. Necesitas corroborar que todos los datos sean correctos.

Esto debes hacer si tu CURP no está certificada. Foto: Renapo

¿Qué hacer si los datos no son correctos? Si los datos no son correctos, entonces debes checar el Directorio de Enlaces en las Áreas de Corrección de Acta en los Registros Civiles, encargados de informar si la corrección requerida se puede realizar. Para ello, debes hacer clic en este enlace: https://www.gob.mx/actas/documentos/directorio-de-enlaces-de-las-areas-de-correccion-de-acta-en-los-registros-civiles. Una vez que te des cuenta que no son correctos, deberás seguir el proceso:

Ve al Registro Civil y solicita una copia certificada de tu acta de nacimiento.

​Solicita una aclaración administrativa. En caso de encontrar algún error o inconsistencia, deberás iniciar una aclaración administrativa para que puedan corregir tus datos.

​Visita un Módulo CURP. Estos módulos te ofrecen atención personalizada y te ayudarán a resolver cualquier duda o problema relacionado con tu CURP. ​

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.