CURP: cómo corregirla ante el IMSS

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento que acredita tu identidad y sirve para hacer múltiples trámites, incluido el registro en línea para vacunarse contra el COVID-19.

Por ello es importante que los datos de tu CURP sean correctos y en caso de que notes alguna anomalía debes reportarla inmediatamente para evitar que tus trámites futuros se vean entorpecidos.

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó: “Si tu CURP está erróneo y eres asegurado, realiza la corrección”

Y para hacerlo no tienes que hacer grandes filas, ni un sinfín de procesos burocráticos, pues la corrección de la CURP se realiza en línea, dando clic aquí y siguiendo los siguientes pasos:

Ten a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS), tu CURP y un correo electrónico que uses habitualmente Ingresa al enlace referido en el párrafo anterior. Llena los campos requeridos (CURP, NSS y correo electrónico). Escribe las letras de la imagen que se muestra para acreditar que no eres un robot. Acepta los términos y condiciones. Da clic en continuar. Actualiza tu CURP.

Qué hacer si no conoces tu CURP

En caso de que no te sepas tu CURP o tu NSS, la misma página te dirigirá a enlaces para que los consultes, así que no te preocupes si no los recuerdas.

Para que el sistema te arroje tu CURP, es necesario que ingreses a este enlace y posteriormente selecciones la pestaña "datos personales", o bien, la opción "¿No conoces tu CURP?".

​Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Día de nacimiento

Mes de nacimiento

Año de nacimiento

Sexo

Estado de nacimiento

Luego deberás ingresar una serie de datos:

Y das clic en "Buscar". No olvides seleccionar la casilla en la que acreditas que no eres un robot, pues en ocasiones el no hacerlo puede provocar que la página no avance y no te arroje tu CURP.