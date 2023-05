¿Dónde y cómo puedo tramitar el pasaporte no binario en México?

El pasaporte no binario es un documento jurídico que brinda reconocimiento a las personas no binarias. En este pasaporte se encuentra una casilla “X”, que corresponde al género; reemplazando la M que corresponde al género masculino, o F que corresponde al género femenino.

Para poder tramitar el pasaporte mexicano para personas no binarias, previamente debes tramitar un juicio de reasignación para la concordancia sexo-genérica, o un procedimiento de identidad de género.

Una vez que tengas este trámite, debes agendar una cita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o consulados en la página https://citas.sre.gob.mx/ , o bien llamando al número 55 89 32 48 27.

Si la SRE no fue notificada sobre el juicio de reasignación, quien solicite el pasaporte no binario puede entregar el acuerdo de procedencia o la sentencia en la oficina a la que acuda para realizar el trámite.

▶️El TikTok de @SRE_mx también es #ZonaSegura.

Conoce más del #PasaporteElectrónico no binario que comenzó a entregarse el día de hoy en México y en Houston; ya disponible en nuestro territorio, 🇺🇸 y 🇨🇦, y próximamente en todo el 🌎.



🇲🇽🤝🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#MiConsuladohttps://t.co/X8wSADlD6L pic.twitter.com/Jdy2YGt1Jn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 18, 2023

¿Cuáles documentos necesito para la cita?

Además de entregar el documento que acredite el juicio de reasignación para la conducta sexo-genércia, o procedimiento de identidad de género, también debes llevar los siguientes documentos a tu cita:

Acta de nacimiento actualizada, en la que se indique que tu género es no binario

Original y copia de una identificación oficial y vigente con fotografía

Copia simple de la Clave Única de Registro Población (CURP), certificada por el Registro Civil

Una vez que entregues estos documentos y sean acreditados, te entregarán una línea de captura para cubrir el pago correspondiente al pasaporte

Una fotografía de frente, a color, con el fondo blanco, la cabeza descubierta y sin prendas u objetos que cubran parcial o totalmente el rostro, incluidos lentes

En caso de renovación, debes presentar el pasaporte que se pretende renovar.

¿A qué se refieren con 'no binario'

El término no binario corresponde a las personas que no se identifican con el género masculino o femenino. El género corresponde al comportamiento, expresiones o actitudes impuestos por la sociedad. Las personas no binarias, generalmente utilizan pronombres neutros para que otros puedan dirigirse a ellos, como son “le” o “elle”.