Compra de leche en polvo en EU no afecta a industria nacional: AMLO.

El Gobierno federal garantiza que no se afectará a productores lecheros mexicanos por las compras anunciadas a Estados Unidos, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No, se les va a seguir comprando la leche a un precio justo a todos los productores, hay precio de garantía, tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, no somos autosuficientes y no queremos que nos falte