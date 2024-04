Se compromete Xóchitl Gálvez a regresar seguridad a Chiapas

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, se comprometió con los habitantes de Tapachula, Chiapas, a regresar la seguridad, además de investigar todos los retenes que existen en las carreteras del estado.

MÁS INFORMACIÓN Pide Xóchitl Gálvez a AMLO atender presencia de grupos criminales en Chiapas y no culpar a medios de 'montajes'

Mencionó que Morena “no tiene cara” para ir a ese estado y decir que las cosas no están bien, cuando en la visita de la candidata de esa fuerza política le dijeron que faltaba todo.

“El tema de la seguridad es lo más importante y por ello, quisiera que sepan los alcaldes que les vamos a regresar los fondos para la seguridad, y no, nos vamos a robar ese dinero; ese es su dinero y ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos. Queremos buenos policías municipales, más patrullas, cámaras de seguridad y buen armamento”, dijo.

Señaló que Claudia Sheinbaum ya se dio cuenta que hay retenes en Chiapas, pero acusan en Morena y el Gobierno federal que es una simulación, pues, dijo que la realidad es que en la frontera Comalapa hay más de 3 mil personas desplazadas, ya que no pueden vivir por la presencia del crimen organizada. “Vamos a pedirle al Ejército que en vez de estar haciendo trenes y tapando baches, que den seguridad a la gente y también vamos a duplicar a la Guardia Nacional”.

Mencionó que se van a investigar todos los retenes para saber quiénes son los que los mandan y el por qué de ello, además, que acusó al gobierno estatal de no hacer algo por la seguridad.

Mencionó que habrá una estación de carga aérea para sacar los productos del estado a otros países, asimismo, ampliarán tramos carreteros en San Cristóbal y Palenque para carga, aparte del mantenimiento a las carreteras de toda la entidad.

En el tema de salud, reprochó que en Chiapas no hay doctores, ni medicamento, por lo que adelantó habrá atención para mujeres y menores enfermos de cáncer, sin embargo, aclaró que en caso de que no haya insumos médicos, se entregarán en farmacias particulares para que la gente no pague.

En torno a los jóvenes, detalló que van a recibir atención psicológica y laboral, para que logren un desarrollo.

Mientras que, en el tema del campo, detalló que van a regresar los apoyos y créditos para que los campesinos compren maquinaria y tecnología, a fin de que desarrollen de mejor manera el agro en la entidad. En materia de educación, regresarán, dijo, las estancias infantiles para que los menores estén mejor nutridos.

“Ayer firmé un convenio para proteger la primera infancia. Hay 40 mil jóvenes asesinados en este gobierno, hay miles de mujeres asesinadas, por ello, ya no podemos permitir que le país viva a merced de la delincuencia, por ello, vamos a fortalecer la educación para contar con más y mejores personas”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR