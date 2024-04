Pide Xóchitl Gálvez a AMLO atender presencia de grupos criminales en Chiapas y no culpar a medios de 'montajes'

Xóchitl Gálvez demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atender el grave problema de inseguridad y presencia de grupos criminales en la sierra de Chiapas, en lugar de culpar a un medio de comunicación de armar un supuesto “montaje” con hombres encapuchados que interceptaron a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum en Motozintla.

La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que lo que vivió el domingo Sheinbaum en el retén de encapuchados, es lo que a diario sufren los habitantes de esa región en Chiapas, lo que, aseguró, muestra que está mal informada porque ahí hay cárteles de la droga y tráfico de personas.

“Eso es común en Chiapas, pero ya vimos que ni siquiera sabe que los sistemas de salud andan del cocol, mucho menos se va a enterar de cómo está la delincuencia por allá.

“Entonces yo creo que el Presidente más que culpar un medio de comunicación lo que tiene que hacer es investigar y entender que Chiapas está sufriendo una violencia que está fuera de control y que Chiapas no la había sufrido”, declaró.

Cuestionó la labor que realiza la seguridad de Sheinbaum por no prever que había un grupo ahí en ese retén. “¿Qué está haciendo la seguridad de Claudia? Al menos la mía creo que ha sido bastante buena y no me ha tocado ningún incidente de ese tipo”, apuntó.

En entrevista de medios después de presentar el Plan de Infraestructura, Gálvez Ruiz al hablar sobre el debate mencionó que hay avances en cuanto al formato, a pesar de que el equipo de la morenista no quería que se realizaran preguntas de los ciudadanos.

Respecto a la bolsa de los cinco minutos ya se tiene la aprobación, y ejemplificó el caso del domingo durante el debate de los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “donde sí pudo fluir bastante bien este contraste de ideas, que eso es lo que espera (la gente)”.

Expresó que Claudia Sheinbaum tendrá que explicar cómo se hizo de una casa en Tlalpan Mediante la prescripción positiva, cuyo término se usa en condiciones muy específicas, “pero se ve que hicieron edictos donde no se enteraron el que se las vendió”.

Gálvez indicó que su contrincante tendrá que explicar “cómo escrituraron la Casa de Tlalpan y porque pues ahora resulta que sí tenía cuatro casas en el 2018 y ahí en el debate me dijo que rentaba departamento”.

Lo anterior aunado a lo de los “Panamá Papers” que no ha aclarado tampoco, pues “dice que su tía, que su abuelita, que chiquititos, que ‘a chuchita la bolsearon’, pero no ha dicho si su mamá tiene o no, dinero en los Panama Papers. Creo que hay cosas que quedan todavía pendientes del debate anterior de aclarar”, finalizó.

