Conacyt pospone diálogo con estudiantes del CIDE; pide que entreguen instalaciones

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla pospuso la reunión que tenía programada para esta tarde con la comunidad estudiantil del CIDE y la reprogramó para el día de mañana, de acuerdo a estudiantes consultados por La Razón.

También condicionó el diálogo a cambio de que los alumnos entreguen las instalaciones de la institución que tienen tomadas como protesta por la designación de Romero Tellaeche como director general.

Más que nos hayan pospuesto el diálogo, lo que nos decepciona es que no se respeten los acuerdos, lo que la dirección del Conacyt quiere es que mañana se haga un diálogo simbólico, pero por otro lado quieren que entreguemos de manera oficial las instalaciones, entonces nos preocupa que no estamos recibiendo resultados reales

En su edición del 7 de diciembre, este diario adelantó que la comunidad estudiantil de dicha casa de estudios, había llegado a un acuerdo con la directora del Conacyt mediante una reunión virtual, en la que ésta se comprometió a tener una mesa de diálogo y firmar la versión de la carta de no represalias redactada por los alumnos.

Incluso uno de los estudiantes del CIDE informó a La Razón que no entregarían las instalaciones de la institución, las cuales tienen tomadas desde el pasado 29 de noviembre, hasta no tener un encuentro con Álvarez-Buylla.

La dirección del Conacyt publicó esta mañana su propia versión de la carta de no represalias, dejando a un lado las demandas de los estudiantes.

“Una vez que se retomen con normalidad las actividades en el CIDE, desde el Conacyt respaldaremos las reformas y modificaciones a la normativa que resulten del diálogo genuino, libre, plural y transparente, así como aquellas necesarias para establecer una agenda de trabajo conjunto y los canales institucionales indispensables para la transformación virtuosa del CIDE, en beneficio de sus funciones de docencia”, se lee en la versión de la carta emitida por la dirección de Conacyt.

La comunidad estudiantil se pronunció ante la cancelación de la reunión, destacando la falta de compromiso por parte de la directora.

Las autoridades decidieron no tomar en cuenta nuestra versión de la carta de no represalias y en cambio, redactaron una ellos mismos. Dicha cuestión compromete nuestros intereses como comunidad estudiantil y no respeta lo previamente acordado con la Dr. Álvarez-Buylla