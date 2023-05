Registran 72% más consumo de fentanilo; llaman a evitar pandemia

El consumo de fentanilo registró 318 casos durante el 2022, lo que significó un aumento del 72 por ciento en comparación con el año anterior (2021), lo que para Nadia Robles, directora de Programas Nacionales de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), representa “un reto para las autoridades”.

La funcionaria dijo a La Razón que el uso de este opioide se concentra principalmente en el norte del país y que en la mayoría de los casos sólo es utilizada por “personas en situación de calle”.

La también directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas refirió que los casos de uso del fentanilo se han detectado principalmente en entidades de la zona fronterizas con Estados Unidos.

Al preguntarle si este problema estaba ligado, de alguna manera, al fenómeno migratorio en aquellas ciudades, respondió que “no podría ser una determinante, pero la sustancia es relativamente barata, así que podría ser un factor del consumo, incluso que quienes ingieran no sean precisamente personas del país”.

“Los consumidores los hemos detectado particularmente en algunas ciudades de Baja California, de Sonora, en algunos casos en Sinaloa y en Chihuahua. Hablamos de ciudades como Mexicali, Tijuana, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez; no existe este consumo a mayor escala en otras entidades del país. Los consumidores, por lo general, migraron del uso de otra sustancia, como la heroína, cocaína o éxtasis, al fentanilo, que es diez veces más invasivo”, comentó.

La especialista en temas de salud mental dijo que es importante que desde casa se cuide el bienestar de los integrantes de una familia, ya que el uso de sustancias está íntimamente ligado a problemas psicológicos, debido a problemas como ansiedad, depresión o incluso violencias en los entornos familiares, por lo que una de las principales propuestas del Gobierno, en su lucha contra este problema, es acudir a “terapias conductuales y entrevistas motivacionales, además de acercarse a los planes de salud contra el fentanilo”.

Gráfico

Robles Soto apuntó que la mayoría de los consumidores de fentanilo en México son personas adultas, principalmente varones, de entre 21 y 37 años.

“El monitoreo que se realiza en el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas al fentanilo ha servido para implementar estrategias que frenen su uso, así como para detectar quiénes están en esta problemática, y básicamente son personas en situación de calle alejados de un entorno familiar o cualquier tipo de contención”, aseguró.

Baltazar Jiménez es oriundo de Guatemala, a los 13 años comenzó a fumar marihuana en San Miguel Chicaj, su comunidad. Inicialmente lo hacía a escondidas de sus padres y después migró a Tabasco, donde comenzó a los 16 años a ingerir alcohol y otras sustancias. Ahora, a sus 21 años, radica en la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra en rehabilitación por consumo de fentanilo, lo cual casi le cobra la vida.

“Yo empecé mal desde muy chiquillo; en mi casa había mucho golpe, mi mamá siempre fue golpeada, y mis siete hermanos y yo también; cuando pude, me fui, pero fui encontrando personas como yo. Me siento mexicano, ya llevo años aquí y sí quiero pasar para el otro lado, pero primero, curarme. Aquí unos pastores me ayudaron y con su ayuda estoy dejando eso que me inyectaba; es barato, cuesta 78 pesos, y te lo venden en cualquier lado. Al inicio, alguien me enseñó hasta a inyectarme, pero cada vez fui necesitando más; ahora trato de salir de esto”, dijo a La Razón.

“Mucha gente consume sólo para olvidar lo que están viviendo, porque no saben decir que quieren sentirse mejor y creen o creemos que es la única forma, a mí Dios me está sacando de esto tan horrible, porque cuando te pasa el efecto, después sientes muchos ascos, dolores como de calambres, está de la chingada”, dijo.

Y a pesar de que se ha insistido mucho en que el fentanilo no se produce en México, para Raúl Benítez Manaut, quien es parte del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM (Cisan), existe un grave problema en el actual Gobierno, pues señaló que no puede encontrarse soluciones reales.

“Se culpa a China de la fabricación del fentanilo; el país asiático responde que produce fentanilo legal para la industria médica, pero dónde queda la responsabilidad de México. En México se produce fentanilo; se usan precursores y el producto final se usa para hacerlo pastillas; aquí se elabora”, aseveró el experto.

Advirtió que la estrategia de combate no debe estar sólo basada “en terapias o programas de campaña, sino en uso de la inteligencia y voluntad política para así enfrentar a las organizaciones criminales”.

Alertan que drogadicción podría volverse pandemia

El asunto del consumo de drogas debe atenderse todos los días o se convertirá en una pandemia, advierte el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si nos descuidamos, si no atendemos las causas, si no informamos, se convierte en pandemia el consumo de drogas, y es terrible. Entonces, es mejor prevenir, y fortalecer valores, y transmitir información a las familias, y atender a los jóvenes y desde luego informar sobre el daño terrible que causan las drogas”, alertó.

López Obrador criticó que en los programas donde se aborda el tema del narcotráfico se distorsiona la realidad y se ocultan los efectos negativos que provoca.

“Hay series de narcotraficantes, se vuelven hasta ídolos, se transmite un mundo color de rosa, de residencias lujosas, de carros último modelo, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder, eso es lo que se sabe, y resulta hasta muy lucrativo todo eso. Sin embargo, hay otra realidad, la otra cara de la moneda, que tiene que ver con la destrucción de las personas con la droga, y sobre todo de jóvenes, y eso no se difunde, eso no está en la televisión ni en las series”, subrayó.

El mandatario aseguró que el consumo de drogas entre los jóvenes está asociado a la desatención e incluso abandono en que los tienen sus familias, por lo que consideró que lo mejor es compartir información, sobre “el porqué de las adicciones, por qué la infelicidad, por qué el vacío, por qué el abandono de los jóvenes, por qué se opta, se toma ese camino, qué está pasando en lo social, en lo familiar, por qué se busca esa felicidad transitoria y fatal, en vez de vivir felices siempre sin las drogas”.

Van contra China por el envío de precursores

China permite el envío de precursores químicos para fabricar fentanilo a México y luego la droga es enviada a territorio estadounidense acusó el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken.

“China tendrá que decidir si quiere responder a esta demanda o si va a seguir permitiendo de una forma u otra el desvío de estos precursores químicos”, dijo al comparecer ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU.

Criticó que “Beijing no está cooperando de forma genuina con Washington para frenar el narcotráfico”, pues denunció que aunque muchos de los precursores químicos que utilizan las bandas criminales para producir fentanilo, son legales, “los cargamentos llegan de forma ilícita a México desde China”.

El secretario de Estado señaló que su gobierno ha estado presionando al gigante asiático para que lleve a cabo un control más riguroso en el manejo de estas sustancias.

Sin embargo, la respuesta que dio China es “que se trata de un problema de consumo de Estados Unidos”.

Con información de Jorge Chaparro