Condiciones de Marcelo se aceptaron: Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se tomaron en cuenta todas las condiciones que puso Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena, entre ellas que renunciara Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de que se incluyera la pregunta: ¿A quién quieres?

“Se tomaron en cuenta todas las condiciones de Marcelo, pero de todas formas no se puede cuestionar, ni mucho menos atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo, es mi amigo y nos ayudó muchísimo”, declaró durante la conferencia de prensa matutina.

“Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas: una porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar, de manera especial la renuncia de Claudia como jefa de Gobierno, porque pensaba que esto le daba más ventaja.

“Y Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras, entonces se pensaba que podía estar más tiempo, pero en mi reglamento establecí la renuncia, ese fue un planteamiento de él (…) Él pidió que fuese voto secreto y en urna, y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera”, relató el Presidente.

Aseveró que está tranquilo con su conciencia porque no hubo “dedazo” en la elección interna de Morena donde ganó Claudia Sheinbaum.

El mandatario refrendó que las puertas del movimiento de transformación están abiertas para su hermano y amigo Marcelo Ebrard, sin embargo, es necesario que tome sus decisiones personales de manera libre sobre su futuro político.

Luego de señalar que ojalá que todos los dirigentes, hombres y mujeres, fuesen rebeldes, el Presidente López Obrador dijo que no tiene nada que recomendar a Ebrard Casaubón, quien es una persona buena, un hombre preparado, con mucha experiencia política y “es mi amigo”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, declaró que “él ya sabe, yo que voy a recomendarle si él es un hombre con mucha experiencia, decirle que como lo expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas, pero al mismo tiempo también que tome sus decisiones”.

López Obrador consideró que en este momento no se puede decir que Ebrard ya se fue del partido. “Vamos a esperar, si tiene una reunión Marcelo con su equipo, su grupo, es porque seguramente los va a consultar, de qué opinan ustedes y si al final deciden: ‘Vámonos o tenemos esta posibilidad, nos están ofreciendo esto’, pues son libres”, anotó.

Más adelante, afirmó que Claudia Sheinbaum es una mujer muy preparada, con experiencia, además honesta.

“Claudia es muy buena, tiene un nivel mayor del que yo tengo. Yo de milagro terminé la licenciatura, mientras ella es doctora”, puntualizó el Presidente.

Por último, López Obrador compartió la postura de Sheinbaum de mantener las puertas abiertas de Morena y no cerrarle a nadie. “Hay que convocarlos, no cerrarles las puertas, no tu vienes del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Es de sabios cambiar de opinión y si van a llegar, porque así va a suceder, de afuera”.

Agregó que los morenistas “vamos a permitir, sin convocar, sin llamarlos, sin entenderlos, que se vayan. Claro, todo tiene un límite, cada quien es responsable de sus actos, pero no decir: ‘Ya se fue’. Vamos a esperar, si tiene una reunión Marcelo con su equipo, su grupo, es porque seguramente los va a consultar”.

En conteo hubo gente de Ebrard, afirma Delgado



El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en el proceso interno del partido para elegir al Coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, en todo momento tuvieron una mesa política, por lo que siempre tuvieron representación de todos los aspirantes, y que Marcelo Ebrard nunca pidió una reposición.

“Tuvimos una mesa política todo el tiempo y nunca pidieron la reposición del proceso. Lo pidió al final, minutos antes de empezar el cómputo, obviamente nosotros no podíamos detenerlo”, dijo a Luis Cárdenas en entrevista radiofónica.

El dirigente partidista añadió: “Arrancamos y cuando arranca el cómputo era que nadie entraba y salía, es cuando llega Malú Micher ya muy acelerada porque ya venía tarde. Se provoca un relajo con los medios y demás, los guardias del WTC tienen la orden de cerrar la puerta.

“Nadie dio una instrucción para detenerla ni reprimirla”.

El morenista explicó que siempre se buscó mantener la secrecía de la encuesta y que no se dio preferencia a nadie en la revisión de boletas.

“Se fue depositando en una urna y la última etapa fue un cómputo, donde estarían vigilando los representantes de los aspirantes, pero no estarían viendo, pero el equipo de Marcelo Ebrard dijo que generaban dudas, entonces se les permite ver”, dijo.Además, mencionó que “el cómputo se inició con los representantes de todas las mesas”.

Delgado Carrillo explicó que, a pesar de todo, está “satisfecho porque finalmente se logró. El resultado es contundente, lo que se revela es que por más que hayan ocurrido cosas, ninguna fue grave para intervenir la opinión de la gente, se logró salvaguardar la opinión de la gente”.

Por último, también reiteró que Morena es la casa de Marcelo Ebrard.