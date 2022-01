Confinamiento propio, respuesta por falta de seriedad de las autoridades en pandemia

Virólogos y epidemiólogos del país coincidieron que la gente comenzó a confinarse por su propia cuenta ante el temor de contagiarse por COVID-19, debido a la falta de responsabilidad, seriedad y acciones del Gobierno federal, que se empeña en mantener todas las actividades abiertas .

En entrevista con La Razón, el infectólogo Alejandro Macías aseveró que el confinamiento es necesario ante el coletazo que está generando la pandemia, ya que es una medida correcta de la población.

El experto dijo que la variante Ómicron puede infectar a la mitad de la población en muy poco tiempo, lo que significa que se afectarían los servicios de salud, por ello, sostuvo que hay que ser juiciosos y confinarse para evitar la expansión del virus.

Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Salud de la UAM Xochimilco, explicó que es visible como las personas comenzaron a reducir su movilidad ante la llegada de la variante Ómicron, debido a que hay temor por un posible contagio que está generando estragos en el país .

"Yo creo que después de mucho la gente comenzó a ser responsable, y se da cuenta que a pesar de que el Gobierno diga una cosa, se equivoca por lo que tomó una decisión al salir menos o visitar menos lugares públicos. Ya mucha gente entendió en protegerse a pesar de que no hay tanta mortandad, ya que no es una simple 'gripita' el COVID-19 y menos esta variante".

El virólogo mencionó que la gente ahora busca la manera de protegerse contra el aumento de contagios, lo que ha sido un cambio de lógica en su pensamiento durante las últimas semanas .

Este sábado se volvió a romper el récord de contagios en el país, y alcanzó 47 mil 113 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que confirma el panorama en México por la pandemia.

En su edición de este sábado, La Razón publicó que a pesar de que el Gobierno federal ha descartado el cierre de actividades y no ha hecho un llamado a restringir la movilidad ante el acelerado aumento de contagios por COVID-19, los habitantes de México sí han disminuido de manera voluntaria sus salidas a lugares de ocio.

Por separado, Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato aseveró que la gente se está autorregulando por temor a una infección, debido a que han sido saturados por información que les ha beneficiado para tomar la decisión de no propagar el virus.

"Por el incremento de casos la gente comenzó a querer la vacuna y aislarse por cuenta propia. Hay mucha consciencia de que estamos en una cuarta ola, y aunque haya estrategias de los gobiernos para que no haya confinamientos, la gente se resguarda. Aunque estén abiertos los centros comerciales o los lugares de esparcimiento la gente no quiere visitarlos".

El funcionario estatal comentó que se ha visto una disminución de personas en las calles de las principales ciudades del país, ya que si bien no hay una orden de aislarse, la medida de autoconfinamiento es otra opción para que el virus no les afecte.

Por su parte el virólogo de la UNAM, Alberto Campillo, dijo que autoconfinarse es la mejor manera para evitar el contagio y controlar el virus, debido a que son normas que deberían estar vigentes desde el inicio de esta cuarta ola, pero que se han dejado en el olvido.

"Es una buena medida, de manera utópica todos debemos estar en nuestras casas para acorralar al virus y controlarlo, pero es difícil. Me extraña que el secretario de Salud no haya tenido más pronunciamientos con mayor firmeza para que la gente se cuide y proteja más, siento que se ha dejado del lado. Creo que las autoridades no están haciendo bien su trabajo, porque toman el virus de manera muy superficial".