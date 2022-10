El Gobierno federal saludó la aprobación de 17 Congresos locales de la reforma en materia de Guardia Nacional, para que las fuerzas armadas continúen en labores de seguridad pública hasta 2028, pero no es suficiente, ya van a mostrar cómo han votado cada uno, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De modo que sí hasta anoche ya había 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma, sin embargo, yo le he pedido al Secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién, y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad, a ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos, si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente”, advirtió López Obrador.

MÁS INFORMACIÓN Reforma militar pasa prueba en congresos; ONG meten 24 amparos

Instruyó al titular de Gobernación para que siga visitando los Congresos locales a fin de que se siga debatiendo sobre el tema, porque la gente común sí quiere que las fuerzas armadas participen en seguridad pública, pero las dirigencias partidistas son las que se oponen.

“Entonces, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber y hasta el final ya informamos, tantos congresos aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera si se le pregunta a los ciudadanos de Guanajuato ¿quieres que sigan en Guanajuato marinos y soldados apoyando en tareas de seguridad?, estoy seguro que van a decir que sí, sin embargo, los líderes de los partidos por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías, pueden decir que no, pero esto es muy interesante”, destacó.

Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, explicó que deberán esperar a que la Cámara de Diputados emita la declaratoria de validez constitucional, mientras continúan las votaciones en el resto de las entidades.

“Pues llevamos 19 congresos visitados, hasta anoche habían votado 17, hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados, la cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque las legislaturas locales forman parte del Constituyente permanente,

"L que pasa es que antes no se les tomaba en cuenta y con dificultades se les avisaba que había una reforma constitucional; más tardaba en llegar el aviso que las cartas en decir que ya estaba autorizada y ahora sí se está debatiendo en los congresos de los estados y donde hemos estado pues se ha aprobado, nos hacen falta estados como Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, que van a estarlo la semana próxima”, explicó.

FGR