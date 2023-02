Aflora diferencia de visiones en aniversario de la Constitución

AMLO insiste en abolir reformas “neoliberales”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejará de insistir en cambiar la Constitución para abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias a la Carta Magna que, aseguró, se hicieron durante el periodo neoliberal.

En el discurso que ofreció durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, que se llevó a cabo en el Teatro de la República, en Querétaro, señaló que durante el periodo neoliberal se tuvo un “vergonzoso retroceso” por las modificaciones constitucionales que se realizaron, lo que se ha revertido, dijo, durante la actual administración.

“Frente a este vergonzoso retroceso, podemos, con orgullo y con la frente en alto, sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso, con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994”, expresó.

El mandatario federal dijo que, por ello, seguirán luchando para abolir las reformas que son contrarias al interés público y para devolverle a la Constitución su “humanismo original”.

“Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917, no dejar de insistir en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público, impuestas durante el periodo neoliberal; continuar proponiendo cambios al marco legal, en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original”, manifestó.

López Obrador aseguró que la Constitución de 1917 sigue viva y se refleja en la transformación actual del país.

“La política es hacer historia, es transformar; ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena ni transformación posible ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días”, expresó.

En ese contexto, el mandatario federal recordó los cambios legislativos que se han logrado en su sexenio, como la legislación en materia de austeridad, “porque la austeridad no es un asunto de administración, sino de principios, y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo federal mencionó las principales reformas constitucionales que ha impulsado durante su gobierno.

“Se aprobó la Ley de Extinción de Dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado; se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución, para prohibir la devolución de impuestos; esto ha significado ingresos para la hacienda pública del orden de 200 mil millones de pesos al año. La clasificación del robo de combustibles; la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves; la eliminación del fuero al Presidente para que pueda ser juzgado en funciones, como cualquier otro ciudadano y por cualquier delito; la revocación de mandato; la consulta popular; la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto, directo en los sindicatos; la ley de salud, para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos.

“Agréguese la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional; se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, y las becas a estudiantes pobres de todos los niveles de escolaridad”, detalló.

Defiende presidenta de la SCJN independencia del PJ

Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, defendió la independencia del Poder Judicial, al afirmar que una Judicatura independiente es pilar de la democracia, por lo que tienen que fortalecerla.

Al participar en la ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro, puntualizó que la Carta Magna representa el manto protector de certeza, seguridad y unión entre los mexicanos.

Ante representantes de los tres Poderes de la Unión, indicó que la Constitución es el pacto federal que permite a los mexicanos superar sus diferencias.

“Como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos; nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y, muy destacadamente, progresividad”, manifestó.

Por ello, convocó a trabajar por el bien del país, con base en lo que establece la Carta Magna y en unidad nacional: “Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país, para dar ejemplo de que, en la unidad nacional, somos dignos herederos de nuestra historia”, remarcó.

La ministra presidenta de la Suprema Corte remarcó que la independencia judicial es lo que garantiza la impartición de justicia y la posibilidad de hacer valer las libertades de los ciudadanos.

“Una Judicatura independiente es pilar de nuestra democracia; es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla; de lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía.

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad”, señaló.

Piña Hernández resaltó que en esta primera ocasión en que una mujer encabeza el Poder Judicial, trabajará para que esto represente la construcción de una sociedad más igualitaria.

“Por primera ocasión en nuestra historia, una mujer preside el Poder Judicial de la Federación. No es un logro personal, es un indicativo de avance social; sepan todas y todos que trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y, consecuentemente, en una sociedad más justa e igualitaria”, resaltó.

Afirmó que, con todo y sus centenares de reformas, la Constitución contiene los fines y objetivos del proyecto nacional.

Aseveró que prevalece la deuda histórica con diversos sectores de la sociedad, por lo que se requiere el auténtico cumplimiento de la Carta Magna.

“Evitemos encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria para, tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido. Lo cierto es que tenemos que esforzarnos más, replantearnos cómo lograr el cumplimiento cabal de nuestra Constitución”, remarcó.

Creel pone el acento en la falta de diálogo y acuerdos

En el marco de que se concrete la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que aún se está a tiempo para “rectificar” y no cometer errores del pasado que, ante la falta de diálogo, se llegó hasta la pérdida de vidas.

Al participar en la ceremonia por el 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el legislador repasó los cambios políticos de los últimos dos siglos, de los cuales destacó que se tuvo la “inteligencia” para dejar atrás los “adjetivos hirientes” y dar paso al diálogo.

En su recuento por eventos históricos, enfatizó que la ausencia de consenso entre las partes confrontadas cobró vidas, como en la Revolución o en el movimiento estudiantil de 1968.

Creel Miranda subrayó que luego de las últimas alternancias federales “incuestionables”, en referencia a la llegada del PAN y Morena a la Presidencia, se esperaba que actualmente hubiera un amplio consenso en cuanto a las instituciones y reglas electorales.

“Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso que nos toca a nosotros, incomprensiblemente el tribunal constitucional lo tendrá que dirimir”, exclamó mientras miraba hacia la ministra presidenta Norma Lucía Piña y al Presidente de la República.

Por ello pidió rectificar, al considerar que la política también es la conciliación de intereses encontrados y porque todos tienen derecho a defender sus creencias y posiciones políticas, teniendo como límite la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país.

Insistió en abrir el diálogo, pues la falta de éste se ha extendido a un desacuerdo en cuanto a la atención que se da al combate a la violencia, seguridad pública, economía, impunidad y corrupción.

“Es un gran equívoco pensar que los problemas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen o, peor, con cambios a la Constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma, la realidad automáticamente cambia”, dijo.

Aunque reconoció que el principio democrático es que la mayoría decide, apuntó que el cuestionamiento yace en cómo lo hace y si incluye o no a quienes piensan distinto a ella, pues de no hacerlo se deja fuera a quienes también forman parte del pueblo y con esto se “mancilla a la soberanía”.

“Hoy más que nunca es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, practicarla, ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir los grandes acuerdos de la nación y se traduzcan en el bienestar social del pueblo. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917”, concluyó.

Kuri resalta blindaje de la supremacía constitucional

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseveró que nadie está por encima de la Constitución, por lo que no admite atajos ni procedimientos legislativos para violentarla.

Como anfitrión de la ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, resaltó la importancia del blindaje constitucional.

“El principio del fin de esa realidad se da aquí, cuando se acuerda que no habrá nadie por encima de la Constitución, tampoco admite, ni entonces ni hoy, atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla, la ley suprema lo es a pesar de la voluntad de quienes andan, de los anhelos de las facciones o de las añoranzas de los poderes fácticos.

“El blindaje de la supremacía constitucional reside en la soberanía popular, los poderes eligen y al hacerlo responden a quienes votaron libremente, todos los servidores públicos somos mandatarios, quien manda es el ciudadano y expresa su voluntad en elecciones auténticas, libres y periódicas”, enfatizó.

El mandatario queretano destacó el hecho de que México haya logrado liberarse del poder de un solo hombre y subrayó que la democracia es la columna vertebral del país.

“La democracia es la columna vertebral del México moderno, es el motor del sistema político y es la vida de las instituciones republicanas, la democracia es el sistema más elevado de expresión de las libertades políticas, no hay libertad sin democracia”, sostuvo.

Kuri remarcó que la libertad y democracia han sido las más caras aspiraciones políticas de la sociedad mexicana, lo que motivó que los ciudadanos demandaran protegerlas con una fórmula impecable, “tenerlas bajo su custodia, son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales”.

En su discurso, el gobernador de Querétaro remarcó que, tras recordar la historia nacional, se hace más urgente restablecer la convivencia pacífica y la unidad entre los mexicanos, para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia.

“La memoria nos manda recordar que la injusticia que imperaba en el México de 1910 no daba espacio para la oposición política ni para la renovación pacífica de los poderes, esto se traduce en la proclama democrática ‘sufragio efectivo no reelección’.

“Los días que vivimos nos urgen a restablecer la convivencia pacífica y respetuosa como método para lograr el consenso y el consenso como medio para la concordia y la armonía social y la unidad de los mexicanos nos van a permitir conseguir mayores niveles de libertad, igualdad y justicia. Es momento de poner énfasis en todo aquello que nos une y nos hermana, que no es poco y no es menor”, expresó.

Armenta: la transformación eliminó el presidencialismo

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, aseguró que las reformas constitucionales que han aprobado reflejan el humanismo mexicano que caracteriza la cuarta etapa transformadora del país, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y eliminó el presidencialismo abusivo.

Al participar en la ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, que se llevó a cabo en el Teatro de la República, en Querétaro, resaltó que en 2018 inició la Cuarta Transformación, por mandato de 30 millones de mexicanos.

Afirmó que, sin perder su independencia, el Poder Legislativo acompaña al mandatario federal en “esta fase histórica”.

“A partir de 2018, por mandato soberano de más de 30 millones de mexicanos, ha iniciado la cuarta etapa de la transformación de México, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabeza, acompañado del Poder Legislativo y sin menoscabo de la independencia de entre los poderes públicos, esta fase histórica en nuestra nación”, afirmó.

El senador de Morena por Puebla aseguró que el humanismo que refleja a la actual etapa transformadora del país se evidencia en las reformas y leyes que han avalado, como la Ley de Austeridad Republicana, la nueva reforma educativa, la Ley de Economía Circular, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General de Salud, la revocación de mandato, la clasificación de delito grave del fraude electoral, la corrupción y el robo de hidrocarburos, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Juicio Político, entre otras.

“Las reformas que hemos construido con el Presidente de la República buscan eliminar el presidencialismo abusivo y materializar la separación del poder económico del poder político”, afirmó.

Armenta remarcó que todas las reformas realizadas son respaldadas por el movimiento social que encabeza el Presidente de la República y hacen un concepto válido y con sustento jurídico del humanismo mexicano.

“Todas estas reformas sin un constituyente son el resultado del movimiento social que encabezó Andrés Manuel López Obrador, por eso, afirmo categóricamente como presidente del Senado que el humanismo mexicano expresado por el Ejecutivo federal es un concepto válido, sustentado en la razón jurídica y en la esencia de todas estas modificaciones que hemos hecho”, dijo.

Aseveró que los mexicanos exigen a autoridades, instituciones, representantes y entes autónomos del Estado, sensatez e institucionalidad para recuperar la nación y lograr una justa distribución de su riqueza y bienestar.