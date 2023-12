Consejero niega bloqueo a propuestas de Taddei

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Jaime Rivera rechazó que el bloque que urgió a la presidenta del órgano, Guadalupe Taddei, a realizar sus propuestas para los nombramientos pendientes, busque “bloquear todo” en el instituto electoral.

Como muestra, dijo, está la disposición que los integrantes de este grupo tuvieron ante las dos propuestas que presentó Taddei para designar al titular de la Secretaría Ejecutiva.

El martes pasado, durante la celebración de la mesa semanal de los consejeros, se revisaron las propuestas que presentó la consejera presidenta —María Elena Cornejo Esparza, actual encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y Miguel Ángel Patiño Arroyo, director ejecutivo de Organización Electoral—.

Rivera Velázquez explicó que los seis consejeros —Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, Martín Faz, Arturo Castillo y él— que promovieron el acuerdo para que en un plazo de 30 días se hicieran estas propuestas fueron congruentes y respaldaron la designación de la actual encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, María Elena Cornejo.

Lo anterior, porque eso permitiría avanzar con el resto de los nombramientos, entre los que están alrededor de una decena de posiciones directivas clave, que ahora tienen encargados de despacho.

Consultado por medios de comunicación, dijo que, sin embargo, sin razones válidas, los otros consejeros no respaldaron esta propuesta, lo que en los hechos habría permitido destrabar el nombramiento.

“En congruencia con esta posición que impulsamos, estos seis consejeros sí aprobamos la propuesta que hizo la consejera presidenta para la Secretaría Ejecutiva; era la actual encargada de la Secretaría Ejecutiva, María Elena Cornejo, para facilitar los nombramientos; sin embargo, no se alcanzaron los ocho votos (necesarios)”, expuso.

Jaime Rivera puntualizó que son justamente los otros consejeros electorales —el bloque afín a la consejera presidenta Guadalupe Taddei lo conforman Norma de la Cruz, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas— los que no permitieron que avanzara esta designación de la Secretaría Ejecutiva.

“Lamentamos que, sin razones a mi juicio válidas, los otros consejeros no hayan querido respaldar esta propuesta, pero quienes impulsamos este proyecto, este acuerdo, que nos acusaban de estar bloqueando todo, aprobamos lo que la presidenta propuso”, manifestó.

El funcionario electoral mencionó que, a partir del resultado en la votación en la mesa de trabajo de los consejeros electorales, ya no se podrá subir el tema a la sesión del Consejo General de este jueves y seguirán pendientes las designaciones.

Dijo que el problema no es que no haya cabezas en los órganos directivos del INE, sino que esas posiciones están ocupadas por personas que no han sido nombradas por el Consejo General y, en algunos casos, “considero que no son las más idóneas”.

Apuntó que también se ha dado un ambiente complicado en el ejercicio interno, ya que muchas de las vacantes que han tenido en el INE han derivado por condiciones laborales inadecuadas o diversas presiones.

Expuso que a esto se han sumado las dificultades para concretar el diálogo y los acuerdos, que fue precisamente, comentó, lo que motivó a este bloque de consejeros a promover el acuerdo para acelerar los nombramientos.

“Algunos consejeros no queremos que esto se prolongue más tiempo e impulsamos el acuerdo que el viernes se discutió y el sábado se aprobó para que la presidenta presente propuestas para que en un diálogo constructivo podamos, lleguemos, a acuerdos”, declaró.