Consejeros piden presentar controversia constitucional contra recorte presupuestal

Luego de que tres consejeros electorales del INE se pronunciaron por presentar una controversia constitucional en contra del recorte de más de cinco mil millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados al órgano, el Consejo General avaló que primero se deberán estimar los riesgos que tendrá dicha disminución.

Como parte de la extensa sesión que el Consejo lleva a cabo desde esta mañana, hoy el INE discutió el proyecto con el que se ajusta la distribución del gasto que hará en 2024 considerando que el presupuesto que se le aprobó en San Lázaro fue cinco mil tres millones 203 mil pesos menor a lo que había solicitado para conducir las elecciones más grandes de la historia.

Al advertir que sí había un impacto que ponía en riesgo cumplir con la alimentación de las personas que colaborarán en la jornada electoral y la realización de diversos proyectos, como cubrir posibles elecciones extraordinarias, la consejera Dania Ravel propuso presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues también refirió que con el recorte se vulneraba la autonomía del INE.

TE PUEDE INTERESAR Esta es la nueva fecha para ver a La Firma en la Arena Monterrey

La propuesta sólo fue secundada por la consejera Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, negó que se ponga en riesgo los puntos torales de los comicios porque para ello se hizo un esfuerzo por cubrir los impactos; sin embargo, se sumó a la preocupación y dijo estar de acuerdo en que se debe encontrar un “camino” para “recomponer” el presupuesto que fue aprobado por todos los consejeros.

No obstante, propuso que antes de promover la acción legal, la Secretaría Ejecutiva debería pedir a la Dirección Jurídica presentar un análisis de la efectividad que han tenido las controversias constitucionales que en otros momentos ha promovido el INE.

Dania Ravel recordó que eso ocurrió en el ejercicio presupuestal pasado, con la controversia 209/2021, donde la Corte resolvió que la Cámara debía argumentar reforzadamente el por qué no atendió la propuesta presupuestal que hizo el Instituto. Por ello, pidió que se sometiera a votación su propuesta.

TE PUEDE INTERESAR Aquí puedes leer GRATIS 'Fue Solo Un Matrimonio Por Contrato'

El diputado morenista en calidad de representante, Sergio Gutiérrez Luna, se manifestó en contra de esto, argumentando que no se podía votar algo que no estaba incluido en el orden del día, lo cual fue secundado por el representante del PRI, Hiram Zetina y por el consejero Uuc-kib Espadas, quien señaló esto como una “ruta de desaseo” en la que el INE no debía caer.

Este punto fue refutado por los consejeros Ravel, Zavala y Rivera, quienes argumentaron que no se proponía un punto distinto, sino que formaba parte de la discusión del mismo tema.

Luego de un intercambio de argumentos contrarios entre sí, el Consejo terminó por avalar lo sugerido por el consejero Martín Faz, quien señaló que ante la falta de argumentos para decidor acudir o no a la Corte, lo idóneo era que se presentara a más tardar el próximo viernes un estudio sobre los potenciales riesgos del recorte.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo