Consulta popular 2021: Expertos la consideran democrática y legal

En entrevista con La Razón, Bernardino Esparza, experto en política nacional de la Universidad La Salle aseguró que la Consulta Popular de este 1 de agosto es legal y democrática, además de ayudar a la participación de la gente, sin embargo aclaró que si cualquier persona es responsable de un delito, debe ser llevada ante la justicia sin cuestionamientos.

El experto dijo que es necesario esperar hasta mañana para conocer si el ejercicio fue importante para la gente, sin embargo aclaró que es necesario revisar la oportunidad de la pregunta y sus alcances, ya que es ambigua.

No se sabe si es una decisión política correcta o no, eso quien lo va a determinar. Yo creo que no calificaron correctamente la pregunta y no se si sea de trascendencia nacional