Criticó la molestia de quienes se oponen a que se elijan a jueces por voto

Consulta sobre voto directo de ministros no debe descartarse por tema electoral, pide AMLO Andrés Manuel López Obrador insistió en que se debe realizar la consulta para que la ciudadanía conozca sobre el tema y no descartarla bajo el argumento de que es un asunto electoral y por ello no se puede llevar a cabo