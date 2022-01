Contagios Covid, imparables: en sólo 24 horas 20,626 casos

En apenas un día, los contagios de Covid-19 en el país aumentaron 35.88 por ciento, al pasar de 15 mil 184 el martes 4 de enero, a 20 mil 626 ayer, cifra que, además, es la más alta desde el 26 de agosto de 2021, cuando se reportaron 20 mil 633 contagios.

Respecto a los fallecimientos, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó en las últimas 24 horas 94 decesos a causa del virus. Hasta este 5 de enero, se han acumulado un total de cuatro millones 029 mil 274 casos y 299 mil 805 muertes en todo lo que va de la pandemia.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario de Covid-19 México, la tasa de incidencia de contagios acumulados es de tres mil 096.6 por cada 100 mil habitantes. Además, el número de casos activos brincó de 61 mil 477 el martes a 80 mil 510 ayer, además de que se reportan 591 mil 234 casos sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Gráfico

En cuanto a las hospitalizaciones, la Ssa reportó que hay una reducción de 89 por ciento respecto al máximo alcanzado en los últimos días de diciembre de 2020 y primeros días de 2021. Ayer, la ocupación de camas generales se mantuvo sin cambios, al contabilizar 17 por ciento, mientras que las camas con ventilador aumentaron un punto porcentual, para ubicarse en 12 por ciento.

Respecto a la vacunación, el 4 de enero se aplicaron 191 mil 455 dosis anti-Covid. Con esto, suman hasta el momento 82 millones 114 mil 490 personas inmunizadas, de las cuales 90 por ciento (72.9 millones) tiene las dos dosis y 10 por ciento (9.1 millones) sólo una.

En este sentido, la dependencia abrió el registro para que las personas de 40 años en adelante, reciban la dosis de refuerzo, a través de la plataforma: mivacuna.salud.gob.mx donde se encuentra la sección: “Tengo 40 años o más y solicito el refuerzo de vacunación”.

Para ser inmunizado, será requisito que hayan pasado seis meses desde que se completó el esquema de vacunación, informó.

Además, informó que la aplicación de la dosis de refuerzo para el personal educativo del país, la cual estaba programada para este sábado 8 de enero, se retrasará hasta nuevo aviso, debido a que Estados Unidos pospuso el arribo a la Ciudad de México del embarque con biológicos de Moderna, de este jueves 6 de enero, para el sábado 8 de enero, ya que ese país atraviesa por una tormenta que le impide mandar a tiempo las vacunas.

El dato: En México se han reportado 374 casos de Ómicron, el mayor número en América Latina. Expertos estiman que en 15 días represente 80% de los casos de Covid en el país.

Sólo una gripa

Previamente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se encuentra contagiado de coronavirus y que se encuentra en recuperación: “salió negativo de Covid y sólo tiene una gripe, catarro común”.

En conferencia mañanera, el mandatario aprovechó para recordar que los contagios siguen en aumento sin que existan más hospitalizaciones.

Tenemos que agradecer que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad (...) no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Tenemos que agradecer que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad, entonces eso es lo primero, la salud, no sólo para enfrentar esta variante de la pandemia, sino en general. Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos”, reiteró el Ejecutivo federal.

Se cuadruplican en 12 días los casos activos

Los casos activos de Covid-19 casi se cuadruplicaron en 12 días, desde la Nochebuena, al aumentar 279 por ciento en el país; 28 entidades superaron el 100 por ciento de incremento y cinco estados concentran más de la mitad de los casos actuales.

Hasta este miércoles, en México había 74 mil 392 casos activos —que iniciaron síntomas en los últimos 14 días—, cifra de la cual el 51.8 por ciento se concentró en la Ciudad de México, con 20 mil 889 casos; Baja California Sur, con cinco mil 553; Estado de México, con cuatro mil 898; Quintana Roo, con tres mil 640, y Guanajuato, con tres mil 576, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud.

Las entidades que observaron un mayor porcentaje de incremento entre el 24 de diciembre y el 5 de enero son Campeche, con mil 385.7 por ciento; Colima, mil 168.5 por ciento; Yucatán, 934.7; Quintana Roo, con 835.7; Tabasco, 788.9, e Hidalgo, con 696.2 por ciento.

Los estados con una variación menor al 100 por ciento son Baja California, con 32.1 por ciento; Chihuahua, 84.5; Guanajuato, 95.7, y Sonora, con 97.3 por ciento.

Respecto a la cantidad de casos confirmados de Ómicron, la base de datos GISAID reporta 374 en 15 entidades, entre las que se encuentra Hidalgo, con un caso; sin embargo, la Secretaría de Salud estatal ya reportó 42.

Gráfico

Entre los estados que aún no figuran en dicha plataforma también se encuentra Nuevo León, con 36 contagios; Jalisco, con 16; Coahuila, tres, y Colima, Guanajuato y San Luis Potosí, con dos casos.

Durango se mantiene a la espera de los resultados sobre 12 posibles casos.

En Tabasco, la secretaria de Salud, Silvia Roldán Fernández, apuntó que aguardan la confirmación de 60 posibles casos de Ómicron.

En el caso de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González precisó que el aumento se dio principalmente en los destinos turísticos de la entidad, como Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Tulum y Solidaridad, debido a las celebraciones de fin de año y la llegada de turistas, por lo que exhortó a la población a acatar las medidas sanitarias.

Un panorama alarmante es el que también se avizora en Nuevo León, donde la Secretaría de Salud asumió el inicio de la cuarta ola desde hace un par de semanas.

En el último informe, se aprecia que los contagios del 1 al 4 de enero, entre personas de 25 a 44 años, aumentaron 94.4 por ciento, en tanto que para menores de 0 a 10 años el incremento fue de 68.5 por ciento.

En el Estado de México se registró un aumento de la positividad en las pruebas —otro de los indicadores clave— durante las últimas dos semanas, al pasar de 3.8 a 8, y, ante el panorama, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza pidió no bajar la guardia.

Hay cuarta ola con Ómicron predominante, alerta experta

La Ciudad de México, y en general el país, ya se encuentran en una nueva ola de contagios de Covid-19 desde hace al menos tres semanas, con Ómicron como la variante predominante, alertó la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, Laurie Ann Ximénez-Fyvie.

En entrevista con La Razón, la especialista en microorganismos explicó que la situación que se vive es “muy grave”, ya que los contagios en los últimos días se han incrementado en 140 por ciento, por lo que destacó que es un “sinsentido” que las autoridades nieguen que se trate de otra ola.

“Las bases internacionales están marcando a Ómicron en un 57 por ciento de circulación en México; quiere decir que el 50 por ciento del virus que circula es esa variante; entonces, nada más hay que voltear a ver lo que está pasando en el resto del mundo. Los repuntes están escalando tan exponencialmente, que van en vertical”, advirtió.

No se puede tapar el sol con un dedo; México está en su cuarto repunte, que pinta para ser muy grave, por la velocidad del avance en los contagios” Laurie Ann Ximénez-Fyvie, Doctora en Ciencias Médicas, Harvard

Ximénez-Fyvie subrayó que hay entidades del país, como Baja California Sur y Quintana Roo, que ya rebasaron los picos de contagios más altos de las olas anteriores, por lo que en este repunte su cantidad de contagios es la más alta de toda la pandemia, y alertó que la Ciudad de México va en ese mismo ritmo de crecimiento, al igual que otras entidades.

“No se puede tapar el sol con un dedo; México está en su cuarto repunte, es un repunte que pinta para ser muy grave, por la velocidad del avance en los contagios. Incluso en un país donde se hacen tan pocas pruebas, se puede detectar que esto va creciendo a una velocidad no vista antes, en ninguno de los repuntes previos. No hay lugar a dudas: estamos en la cuarta ola y, para ser muy claros: estos datos, si los tengo yo, los tiene, y más detallados, la Secretaría de Salud”, indicó.

En este sentido, la experta dio a conocer que la tercera ola concluyó el día 12 de diciembre del 2021, en la semana epidemiológica número 50, que fue donde se presentó el menor número de contagios; sin embargo, a partir de la semana epidemiológica número 51, que se inició el 19 de diciembre pasado, se comenzó a ver el inicio de la nueva ola.

“Desde esa semana ya habíamos empezado a tener un repunte y es un repunte irreversible; de ahí subieron los contagios, de alrededor de 14 mil a cerca de 18 mil, pero la semana epidemiológica siguiente, el brinco fuente hasta de 44 mil contagios (en el país)”, subrayó, e indicó que “decir que no está pasando nada” es “criminal y contraproducente” al esfuerzo por salvar vidas, ya que la población debería saber el riesgo al que se enfrenta para protegerse del virus.

Cuando se dice que no sirve vigilar fronteras, usar cubrebocas, lo que pasa es esto: millones de contagios, miles de muertes, y cuando se empiecen a llenar los hospitales, no habrá más remedio que cerrar

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, Doctora en Ciencias Médicas, Harvard

En la Ciudad de México también se ha observado el mismo incremento en la cantidad de hospitalizaciones por el virus desde la semana epidemiológica 50 —que transcurrió del 19 al 25 de diciembre—, tal como lo indicó Ximénez-Fyvie.

De acuerdo con la información pública del Gobierno capitalino, en esa semana la cifra más alta de hospitalizaciones reportadas fue el 30 de diciembre, con 309 pacientes ese día; para la semana siguiente, del 26 de diciembre al 1 de enero, la cifra más alta fue de 332 personas hospitalizadas, el 28 de diciembre; mientras que para la semana en curso se ha visto un incremento, con 447 pacientes internados en el reporte de ayer.

En el caso de los contagios, los números son similares: este martes, la cifra de nuevos reportados fue de cuatro mil 447 en un día, cuando el 23 de diciembre, antes de Navidad, se documentaron 751 en 24 horas.

Laurie Ann Ximénez-Fyvie resaltó que la estrategia de control de la pandemia está basada en “un montón de falsas dicotomías”, pues la alternativa no es o cerrar todo o dejar que “se muera quien se vaya a morir”, ya que entre esos dos polos hay muchas acciones que se podrían implementar.

“Indiscutiblemente, las actividades escolares, comerciales, todas las actividades humanas, no podemos seguir, después de dos años, cerrando y cerrando, porque tenemos un Gobierno que no ha tenido a bien tomar cartas en el asunto para detener los contagios”.

Explicó que si los gobiernos tomaran las medidas para detener los contagios, no habría necesidad de llegar al cierre; por ejemplo, haber hecho una revisión y vigilancia en las fronteras —que no implica el cierre de las mismas—, o evitar los eventos masivos con motivo de las fiestas decembrinas, cuando ya se sabía que había contagios de Ómicron; “haber pedido a los viajeros venir con pruebas negativas, eso no habría sido complicado, pero no se hace (...) Cuando se dice que no sirve de nada vigilar las fronteras, que no sirve de nada usar el cubrebocas, hacer pruebas, lo que pasa es esto: millones de contagios, miles de muertes, y cuando se empiecen a llenar los hospitales, no habrá más remedio que tener que cerrar”, concluyó.

El dato: El último reporte del Gobierno capitalino, del martes, consigna un acumulado de un millón 11 mil 193 contagios en la pandemia, así como 52 mil 851 decesos por Covid-19.

Vacunación es la diferencia, reafirma la Jefa de Gobierno

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reafirmó que no se cerrarán las actividades económicas, ante el aumento de contagios de Covid-19 y la alta demanda de pruebas para detectar el virus, y recalcó que la diferencia con otros repuntes que hubo por la pandemia es que en éste se cuenta con la vacunación.

“La gran diferencia entre las épocas donde cerramos actividades y ahora es que tenemos la vacunación; no es como en la primera ola de Covid, donde no había vacunación, no se conocía la enfermedad y no hubo más que la jornada de sana distancia; en la segunda ola, también, apenas se iniciaba la vacunación. Hoy prácticamente toda la población está vacunada”, expuso.

En rueda de prensa este miércoles, la Jefa de Gobierno garantizó que hay suficientes vacunas para aplicar la tercera dosis del biológico, así como suficientes pruebas para solventar la demanda de éstas, e indicó que, en caso de que falten, se adquirirán más, además de que las autoridades de salud ya contemplan la posibilidad de aplicar pruebas de autodiagnóstico.

“Estamos, en este momento, valorando; lo comentó el viernes pasado Eduardo Clark y Oliva, la posibilidad de adquisición de otras pruebas que se hacen más rápido, que son pruebas nasales, que son iguales que las pruebas rápidas que se hacen ahora en términos de los resultados, porque se realizan mucho más rápido; entonces, también estamos valorando eso para que pueda agilizarse las filas que hay en los centros y ver la posibilidad de los quioscos”, explicó.

Tras presentar los avances de bacheo en las avenidas principales de la ciudad, la mandataria capitalina sostuvo que hay recursos suficientes y, aunque hay mayor demanda de pruebas, aseguró que se destinará “lo que se requiera”, con la finalidad de garantizar las pruebas para los capitalinos: “En este momento hay mayor demanda, estamos agilizando el proceso para poder generar las condiciones para que pueda haber las pruebas suficientes”, dijo, y recordó que desde este martes se amplió el horario en los 117 módulos ubicados en centros de salud y se instalaron más quioscos en ocho plazas comerciales.

Cuestionada acerca de la venta de certificados de vacunación falsos en la ciudad, Sheinbaum Pardo apeló a la confianza en la ciudadanía, a seguirse cuidando y a actuar “de manera solidaria”, pues advirtió que no se trata de sacar a los inspectores para multar, sino de que haya educación y conciencia ciudadana.

“El llamado a todos los habitantes de la ciudad a que pensemos siempre en el de junto; que si tenemos síntomas y tenemos la presunción de que tenemos Covid, pues nos resguardemos cinco días, seis días. Hoy se sabe, además, por ejemplo, que el Ómicron no se requiere de 15 días de resguardo; es algo que está estudiando en este momento la Secretaría de Salud a nivel federal y que también lo está estudiando la Secretaría de Salud de la ciudad.”

Ante el aumento de contagios y hospitalizaciones, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) urgió a la administración local a acelerar la vacunación, para evitar un nuevo cierre de actividades.