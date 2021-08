A más contagios, mayor riesgo de variantes: expertos

Las personas que no están vacunadas pueden crear nuevas variantes que afecten a la población que ya está inmune, además con Delta la inmunidad de rebaño es de 90 por ciento, por ello siguen infectándose y muriendo las personas hasta con dos dosis, aseguraron expertos.

En entrevista con La Razón, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM precisó que con la variante Delta que se transmite más rápido, se necesita 90 por ciento de la inmunidad, por ello en estados donde ya se vacunó al 70 por ciento de su población, se siguen infectando y falleciendo.

“Cualquier persona no vacunada de cualquier sector de la población que no esté vacunanda tiene la probabilidad de infectarse y crear nuevas variantes. Si seguimos dando rienda suelta al virus, va a llegar un momento donde se generen nuevas variantes que sean más difíciles de controlar, por ello mientras más rápido sea la vacunación, más rápido se detiene la circulación”, aseveró.

El experto detalló que en los países donde hay un promedio bajo en la aplicación del biológico, es muy posible que la población con la variante delta genere una más fuerte que le gane a las mismas vacunas. “Si se logra que la humanidad se vacune con más equidad y de todos los sectores, podemos aspirar a tener una inmunidad que nos proteja a todos, porque evidentemente surgirá una variante que nos dé en la torre a todos”, explicó.

Por separado, Malaquías López, investigador en Salud Pública de la UNAM señaló que lo más natural es que el virus se siga reproduciendo y siga cambiando, porque para la enfermedad seguir infectando es una ventaja. “Mientras más capaz sea de infectar, tiene más capacidad de brincar la inmunidad que vamos construyendo. La vacunación es una barrera y el virus puede brincarla, pero puede adaptarse a los cambios”, destacó.

Marilú Acosta experta en pandemias y exasesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó a este diario que existe la posibilidad de que se creen nuevas variantes a partir de delta u otras, ya que en el mundo hay miles de personas contagiadas y vacunadas. “El brote no es por los no vacunados, sino por la gente que tenga el virus, estén o no inmunizados, ya que las vacunas no detienen el contagio como tal”, dijo.

Precisó que la inmunidad de rebaño funciona si la vacuna impide el contagio, pero si no no tiene una mayor efectividad.