Contagios suben 57% tras llegada de Ómicron y pegan a 26 entidades

Desde la llegada de Ómicron al país, los contagios de Covid-19 han aumentado 57.6 por ciento, aunque las hospitalizaciones han mantenido un descenso.

Hasta el día 9 de diciembre se reportaron 17 mil 350 casos. En ese mes la cifra se elevó a 27 mil 358, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Mientras que entre el 31 de diciembre y 2 de enero de 2022, en tres días, la cifra de infecciones confirmadas ascendió a 20 mil 901. Pese a Ómicron, las hospitalizaciones han disminuido en el último mes. El día que se registró el primer caso de la variante, el 3 de diciembre, se reportaron dos mil 564 personas internadas en un día, mientras que al 2 de enero había dos mil 287 hospitalizados, de acuerdo con datos de la Red IRAG.

Cabe recordar que en el punto más crítico de la epidemia se alcanzaron los 23 mil 714 personas hospitalizadas en un día, el pasado 23 de enero de 2021.

Por otra parte, la cifra de defunciones a causa de Covid-19 durante diciembre registró su menor nivel de 2021, ya que datos de la dependencia federal registran cinco mil 182, una cifra similar a la registrada en noviembre con cinco mil 881.

Los últimos dos meses de 2021 mantuvieron fallecimientos diarios de entre 245 a 115 casos, cifra que ha seguido en los últimos registros, pues en el reporte de ayer se tuvieron 116 fallecimientos.

Cancún con más casos y a tope en aeropuerto. Foto: Reuters

A nivel local, 26 estados han aumentado la cantidad de contagios en la apertura de la semana 51, que va del 19 al 25 de diciembre, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa).

Las entidades que no presentaron un incremento son Nayarit, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Baja California y Durango.

Los estados con mayor aumento de casos fueron Quintana Roo, con 355 por ciento; Yucatán, con 282 y Tabasco, con 251 por ciento.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que sí se ha reportado un mayor número de contagios por SARS-CoV-2 en México y que ello podría derivarse de la nueva variante proveniente de Sudáfrica, pero aclaró que esto no refleja un alza hospitalaria.

“Sí, están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante no hay fallecimientos”, subrayó el mandatario.

En conferencia de prensa matutina, indicó que Ómicron no posee los mismos síntomas que se presentaban con las variantes anteriores, pues reportes de Estados Unidos señalan que la recuperación se observa a los cinco días.

“Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo”, subrayó al tiempo de enfatizar que, a pesar de que se tienen estimados más infecciones en los próximos días, la población no se ha visto afectada porque la nueva variante, pues no genera la gravedad de las anteriores.

Al mostrar gráficas sobre la situación de Covid-19 en las últimas horas, López Obrador resaltó que la ocupación hospitalaria se mantiene en 14 por ciento. “No cambió, sí hay más contagios, pero no hay hospitalizaciones y hay un 12 por ciento de ocupación de camas con ventilador”, explicó.

Además, adelantó que ayer por la tarde mantendría su reunión sobre el reporte de Covid-19 y que los resultados serán presentados como cada martes.

El Jefe del Ejecutivo federal insistió en que las conferencias mañaneras son buenas para poder informar y no depender de los medios convencionales, “porque así se pueden contrarrestar rumores, manipulación y se informa a la gente de lo que le interesa mucho”.

El primer caso de Ómicron en México se registró el 3 de diciembre de 2021 y hasta el momento se cuentan 374 contagios, lo que ubica al país como el segundo con más casos en América Latina, seguido de Chile (con 326), de acuerdo con la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Hasta la última semana de diciembre se contabilizaban 43 casos confirmados de Ómicron en México, por lo que el aumento a 254 contagios en la primera semana de enero representa un incremento de 769.7 por ciento, según la plataforma.

El dato: La Ciudad de México es la entidad con más contagios de Ómicron con 267; le sigue el Estado de México con 38; Quintana Roo con 18; Yucatán con 13 y Tabasco con 12.

Contagios suben 57% tras llegada de Ómicron y pegan a 26 entidades. Foto: Especial

Ómicron, 3.7 veces más evasiva que Delta… y surge otra variante

Ómicron es tres veces más evasiva entre pacientes inoculados en comparación con Delta, confirmando las sospechas de expertos y gobiernos sobre la reducción de inmunidad, mientras se reporta la existencia de otra variante en Francia y Gran Bretaña, proveniente de Camerún.

Ante el desconocimiento del linaje sudafricano, proliferan estudios para tener un mayor panorama. El más reciente análisis, elaborado por especialistas de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y el Instituto Serológico (SSI), detectó que éste es 2.7 y 3.7 veces más infeccioso que el que dominaba en el mundo, evidenciando su alta transmisibilidad, incluso entre quienes cuentan con su esquema Covid o refuerzo.

Según éste, que revisó hasta 12 mil hogares en el país, se identificó que la principal razón que la hace más contagiosa es la fortaleza contra el sistema inmunológico, así como su capacidad de adherirse a las células de un paciente inoculado y su permanencia en el aire.

Gráfico

Por lo que concluye que su rápida expansión, pues está presente en más de 150 zonas, puede atribuirse a la capacidad evasiva más que a un aumento inherente de la transmisibilidad.

Los especialistas sostuvieron, luego del hallazgo, que se deben mejorar las tasas de inoculación, justo cuando la región tiene 78 por ciento de la población inmunizada, según el portal Our World in Data, pues sin importar cuál es la variante que contrajo alguien, éstas evitarán casos graves. Incluso, la directora del SSI, Tyra Grove Krause, recordó que, pese a su respuesta evasiva, es menos leve que otras, y como EU y Gran Bretaña estiman que crezca la presión hospitalaria.

Al respecto, se indicó que quienes cuentan con el refuerzo, que son hasta 48 por ciento de daneses elegibles, son los que estadísticamente tuvieron menos riesgo de infectarse, en un escenario en el que son uno de los países más avanzados, al superar la meta de 70 por ciento prevista por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para julio próximo, debido al rezago en zonas de bajos recursos.

En torno al hallazgo de la nueva amenaza, se reportó que científicos de la Universidad Aix Marsella la detectaron luego de reportar 12 casos “atípicos” de coronavirus y su rastreo llevó a Camerún, una de las regiones con más bajo nivel de inmunización con 2.36 por ciento con esquema completo Covid, lo que evidencia “la imprevisibilidad de las variantes”.

Hasta el momento ya es denominada como B.1.640.2 o IHU —en espera de ser reclasificada por la OMS— y se sabe que tiene al menos 46 mutaciones, 14 más que la que detonó nuevos picos en infecciones y hospitalizaciones en varias naciones desde el pasado 25 de noviembre, cuando Sudáfrica levantó la alerta. Este continente es el de más bajo acceso a dosis, pese a la solidaridad de Covax y algunos gobiernos, apenas suma 9.16 por ciento de vacunación total, la sexta parte de la de Europa, el líder en la materia.

Gráfico

Además, ayer Corea del Sur notificó la primera muerte por Ómicron con lo que van cinco naciones con decesos por ésta; al igual que ese gobierno, EU, Australia e Israel contabilizan una, mientras GB tiene la de la peor incidencia con 75.

EXTIENDE FDA LOS REFUERZOS. Con un alza hospitalaria de 86.1 por ciento en menores de 17 años, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó ampliar su uso en adolescentes de entre 12 y 15 años de edad el mismo día en que este sector retomó clases presenciales, aunque algunas regiones lo retrasaron, y el país superó el millón de internados acumulados.

Según los expertos, la nueva dosis de Pfizer se debe aplicar cinco meses después de completar el esquema anterior, con lo que se refuerza la protección, que actualmente se ubica en 61 por ciento de la población totalmente inoculada, en un escenario de nuevas oleadas y el pronóstico de un escenario sin precedentes. Con este nuevo plazo se reduce un mes la temporalidad que se aplicó a otros grupos etarios y se espera que esta misma semana los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) den el visto bueno para arrancar la estrategia en el sector que reporta hasta 71 por ciento con ambas dosis, mientras que los más chicos de esta nación apenas reciben su primera aplicación.

Sobre la incidencia hospitalaria en EU, se puntualizó que el crecimiento es casi del doble en niños en comparación con la tasa total, pues de todas las edades el incremento fue de 40 por ciento entre la semana del 18 al 24 de diciembre contra la última del año.