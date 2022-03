Estoy contando los días para el fin del gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que está contando los días que le faltan a su sexenio para aprovechar el tiempo y si “regresan los conservadores”, que les cueste trabajo.

Durante su conferencia mañanera, recordó que faltan dos años y medio para el cierre de su administración, por lo que quiere terminar a prisa todos sus proyectos.

“Aprovechar este tiempo que nos falta, que no son tres años, son dos años y medio, porque estoy contando los días, ahora resulta que tenemos que avanzar, como decía Juárez, que avancemos a prisa, para que hasta donde lleguemos quede la raya y que si, toco madera, regresan los conservadores, triunfan los reaccionarios, que les cueste trabajo”, expresó.

leer más Arranca IMSS-Bienestar en Nayarit para no derechohabientes

El mandatario federal también reiteró su exigencia para que Carlos Loret de Mola y “todos los periodistas mercenarios” den a conocer cuánto ganan y los bienes que han obtenido por defender “el régimen de corrupción”.

Insistió en que él tiene menos bienes que esos periodistas y dijo que si compara lo que tiene con lo que poseen algunos representantes de los medios, él “es pobre”. Incluso, aseguró que es del “grupo de pobreza extrema en comparación con los de machuchones”.

“Queremos que Loret dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes, pero no sólo Loret, sino todos estos periodistas que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados para defender la corrupción.”

El titular del Ejecutivo federal arremetió de nueva cuenta en contra del empresario Claudio X. González, porque aseguró que defiende la corrupción.

“Cuando hablan de Claudio X. González y su equipo, yo no digo que son mexicanos para combatir la corrupción, son mexicanos en favor de la corrupción, de eso no tengo duda, y manejan muchísimo dinero, porque están muy molestos, enojados, porque se les acabaron los negocios jugosos que hacían al amparo del poder público; saqueaban, robaban con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones; por eso los periodistas con ética se deben sentir muy orgullosos, porque cruzaron el pantano y no se mancharon y no era fácil”, manifestó.

López Obrador refirió este tema por supuestos beneficios de compañías farmacéuticas a Loret de Mola y dijo que por eso lo importante es que ahora su Gobierno adquiere los medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Dijo que por ello el enojo de las compañías que controlaban el mercado en el país y que emprendieron una campaña en su contra, en la que hasta utilizaron a los niños con cáncer.

“Por eso la campaña en contra nuestra, incluso utilizando a los niños con cáncer. Estas empresas promovían esa campaña, porque se les cayó un negocio jugoso, lucrativo, inhumano, y a partir de que ya no pudieron seguir haciendo ese negocio, porque se abrió la compra de medicamentos, porque tenían controlado todo en México, no se podía comprar a otros países, sólo se podía comprar los medicamentos a ellos, a este grupo de intermediarios, de distribuidores de medicinas y de equipos; entonces nos costó muchísimo acabar con este monopolio”, indicó.

lemm.