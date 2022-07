Contención de migrantes sube 60% en primeros 5 meses del 2022

La reunión que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá mañana con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que ambos mandatarios tocarán –entre otros– el tema de la migración, se dará en un contexto de incremento sostenido en la contención de indocumentados en nuestro país.

Datos de la Secretaría de Gobernación detallan que la detención de migrantes ha observado un crecimiento paulatino, mes con mes, durante el primer quinquemestre de este año, en donde mayo representa el pico más alto.

En enero se registraron 23 mil 024 detenciones; en febrero, 24 mil 257; en marzo fueron 30 mil 530; en abril 31 mil 001 y en mayo la cifra llegó a 35 mil 602.

Además, el más reciente reporte de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Segob revela que durante los primeros cinco meses de este 2022 se registró un incremento del 60 por ciento en la detención de migrantes, con relación al mismo periodo del 2021.

Entre enero y mayo del presente año se contabilizaron 141 mil 760 capturas, contra 88 mil 064 del mismo lapso del año pasado. Una de las sorpresas en este año, es que por primera vez el aseguramiento de sudamericanos, con 25 mil 917, ya supera al de personas del Caribe, con 22 mil 824. Sin embargo, los centroamericanos lideran las capturas con 88 mil 206.

. Gráfico: La Razón de México

Al respecto, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, dijo que el aumento es parte de lo que ya se perfilaba, además de que también se puede esperar lo mismo para Estados Unidos, ya que desde el primer trimestre de este año comenzó el repunte de los flujos irregulares.

“Finalmente los factores de empuje siguen en los países de origen y no se han atendido las causas, por eso no hay motivo para que disminuya la migración. Estas cifras y lo sucedido por la tragedia en Texas debería darnos a pensar políticas más integrales para resolver la situación. También sería una visión más práctica para todos, pues es la única respuesta para ayudar a la migración”, dijo.

La experta en el tema migratorio detalló que en breve esperan realizar una protesta frente a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a fin de pedir al Gobierno de México que cancele la contención y las amenazas, ya que se ha demostrado que no funcionan. “La amenaza y el control no hacen que no migren, y ahí se ven los resultados, hace que sea más peligroso el trayecto, ganen más los criminales”, indicó.

Por ello, aseveró que es necesario hacer políticas para visas temporales, hablar con los empresarios y generar acuerdos de avanzada para proponer su desarrollo integral, pues con ello ya no tendrían necesidad de contratar un pollero para llegar o atravesar el país. “Otro problema que no se dice es la niñez migrante, pues ahí debemos poner más atención también”, estimó.

. Gráfico: La Razón de México

Por su parte, Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, aseguró que la migración no se va a detener en breve, porque en Centroamérica las cosas están cada vez peor y sus economías están en una grave situación, por ello buscarán las formas para llegar a Estados Unidos.

“Obvio que va a aumentar cada vez más la migración en los siguientes meses, porque la situación está muy difícil en los países de Centroamérica, pues sus economías están muy débiles; pensamos que seguirá la situación como hasta el momento”, dijo.

A su vez, Luis Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, señaló que la situación en la frontera sur es muy fuerte, sobre todo por la corrupción que existe en el Instituto Nacional de Migración (INM) en el que no cesan los cobros irregulares.

Detención de menores, con tendencia a la baja

Durante los primeros cinco meses de este año, nuestro país ha repatriado a cuatro mil 300 migrantes irregulares menores de 18 años, lo que representa una disminución de 16 por ciento respecto al mismo lapso de 2021, cuando fueron deportados cinco mil 026 personas entre 0 y 17 años.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), Chiapas es el estado desde donde más menores fueron repatriados entre enero y mayo de 2022, con 840 niños y adolescentes retornados.

Le sigue el estado de Veracruz, con 543 niños migrantes repatriados; mientras que desde Tabasco fueron devueltos a su país de origen 514 menores.

En cuarta posición se encuentra Nuevo León, con 410 niños migrantes repatriados desde ahí, seguido por Tlaxcala, con 314 menores de edad que pasaron por esta situación.

En el primer quinquemestre del año fueron deportados desde Puebla 232 menores, una práctica que se aplicó con otros 201 niños y adolescentes desde la Ciudad de México.

Desde Sonora, las autoridades migratorias detuvieron y retornaron a sus países de origen a 158 menores que habían ingresado al país en forma irregular, mientras que en Coahuila la cifra de quienes pasaron por algo similar fue de 142.

En el Estado de México, entre enero y mayo de este 2022, 129 migrantes menores de 18 años fueron repatriados a sus países de origen por no acreditar su estancia legal en nuestro país.

Del total de cuatro mil 300 menores que fueron retornados a sus países en los primeros cinco meses del año, tres mil 119 no estaban acompañados por familiares o tutores, lo que sí ocurrió con mil 181, aunque de éstos, no todos viajaban con sus padres.

De acuerdo con los boletines estadísticos 2010-2021 de la Unidad de Política Migratoria, 17 mil 711 personas de entre 0 y 17 años fueron deportadas desde México en 2021, de los cuales, el 96.4 por ciento fue devuelto a Guatemala, Honduras y El Salvador.