Continúan las irregularidades en Morena por elección interna

A pesar de que la segunda jornada de elecciones de consejeros de Morena se llevó a cabo este domingo en 12 estados donde este partido no gobierna, los disturbios y señalamientos por diversas irregularidades, como enfrentamientos, quema de urnas y más faltas de tipo electoral, se replicaron de la misma manera que durante las votaciones del sábado en las otras 20 entidades.

En el Estado de México se contabilizaron varios incidentes, que fueron desde el acarreo y ligeros altercados entre votantes, hasta el incendio de urnas, como ocurrió en el municipio de Tequixquiac, donde los responsables se fugaron y la jornada fue suspendida.

La Razón recopiló testimonios de personas que ayer acudieron a las urnas para participar en el proceso interno, sin que tuvieran claridad sobre el tema, por qué participaban y, en la mayoría de los casos, ni siquiera conocían por quién tenían que votar.

“Nosotros somos gente del municipio, nos dijeron que teníamos que venir a votar desde temprano y a algunos nos establecieron horarios. Yo vengo con compañeros del ayuntamiento y ahorita que llegué a la urna me dijeron que nos van a dar más detalles sobre la votación”, explicó Eduardo García, quien mencionó que lo citaron a las ocho de la mañana en el centro de votación ubicado en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec.

Comentó que acudió acompañado por varios trabajadores más del ayuntamiento, quienes afirmaron que no militan en Morena, pero que como empleados les dijeron que tenían que participar, “sobre todo porque hay que apoyar al jefe (Fernando Vilchis)”.

Uno de los incidentes de mayor impacto este domingo tuvo lugar en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde una disputa entre grupos identificados como seguidores de la excandidata a la gubernatura, Marina Vitela, y del diputado con licencia Omar Castañeda, terminó en agresiones con piedras y bates de beisbol, además de la quema de las boletas, por lo que la elección fue cancelada.

En la región de La Laguna, “aquí quienes nos dijeron que teníamos que participar fue la gente de la candidata, porque nos dijeron que tenemos que apoyarla”.

Así lo comentó Hilaria Bernal, adulta mayor, vecina de Gómez Palacio, quien dijo que acudió al centro de votación “porque a nosotros nos dan los apoyos de aquí, del Bienestar, y nos dijeron que teníamos que estar. A mí me avisaron desde hace una semana, era la gente de la candidata”.

—¿Quién es la candidata?, se le preguntó.

—La señora (Marina) Vitela, ella es candidata, quiere ser gobernadora, eso es lo que dicen aquí, que es la buena, aseguró.

En un centro comercial del municipio jalisciense de Tonalá, Maribel Reyes acudió a votar porque dijo que ella sí es una militante convencida de que el estado requiere de la fuerza de Morena: “A mí nadie me trajo, yo no soy acarreada, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que nunca nos dijeron en el partido cómo es todo este proceso, cómo debemos participar, qué debemos hacer. Yo sí estoy con mi partido, con mi Presidente (AMLO), pero cómo lo apoyamos si el partido no nos dice qué hacer”, comentó.

A pesar de la petición hecha por el dirigente estatal en Aguascalientes, Eulogio Monreal, sobre cuidar el proceso para que fuera “lo más pulcro posible”, varios hombres sometieron y golpearon a otro más entre las filas de votantes.

En Chihuahua, las calles aledañas a las casillas se vieron parcialmente obstruidas por decenas de autobuses de pasajeros que trasladaron a más votantes, según reportes difundidos a través de redes sociales.

Panoramas con trifulcas, formatos prellenados, acarreo y votantes que no tenían la claridad del evento en el que estaban participando, también se observaron en otros estados este domingo.

La jornada de irregularidades que empañó las elecciones morenistas arrancó desde las primeras horas del sábado, cuyo corte de hechos también evidenció el traslado masivo de habitantes hacia las casillas, funcionarios que se involucraron en agresiones físicas y hasta detenciones.

Una de las denuncias más recurrentes fue el “embarazo de urnas”, como en el estado de Veracruz, donde se acusó a servidores públicos de rellenar las boletas con los nombres de candidatos.

La confrontación que se dio entre personas afines a Morena se trasladó incluso a las redes sociales, donde el productor Epigmenio Ibarra y el académico John Ackerman discutieron a partir de las irregularidades que denunció este último respecto al proceso.

Esto fue cuestionado por Ibarra, quien acusó a Ackerman de estar alejado del Presidente de la República y estar plegado al senador Ricardo Monreal, por lo que el profesor le respondió que debería acercarse más al verdadero movimiento guinda y que “son momentos de abrirse a la autocrítica”.

Piden anulación ante “olimpiada del fraude”

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena, anunció que solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la anulación de la elección interna del partido, porque se trató de una “olimpiada del fraude”.

A través de sus redes sociales, indicó que los morenistas que participan en la organización que fundó, denominada Ala Democrática, demandarán que no se tomen en cuenta los resultados de la jornada electoral que se realizó este fin de semana.

El también senador suplente del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, reprochó que las acciones registradas en estas votaciones arrastraron a Morena a su máxima degradación moral y política.

Además, el legislador advirtió que las votaciones realizadas traerán una fractura al interior del partido, porque va en contra de la esencia original que se planteó.

“El Ala Democrática de Morena solicitará al TEPJF la anulación de esta fraudulenta elección interna. Ha sido la ‘olimpiada del fraude’. Están arrastrando a Morena a su degradación moral y política. Esta mascarada nos fracturará, porque han violado su esencia”, manifestó.

Desde el sábado, Alejandro Rojas Díaz Durán acusó que la elección interna se convirtió en un carnaval de acarreos y una simulación.

Reprochó que el partidoguinda le abrió las puertas a las lacras de la política y lo colocan a un paso de la regresión antidemocrática.

“La elección en Morena es el carnaval del acarreo y de la simulación. Morena abrió la puerta a las lacras de la política: clientelismo, corporativismo e influyentismo. Es el primer paso hacia un nuevo partido de Estado y una regresión antidemocrática y autoritaria”, señaló.

Previo a la consulta de congresistas de Morena de este fin de semana, Alejandro Rojas Díaz Durán afirmó que centenares de líderes de ese partido impugnaron el proceso de elección, debido a que no desean un proceso “patito”.