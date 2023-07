'Corcholatas' ratifican unidad y petición para automoderar gastos, asegura Monreal

Las corcholatas que buscan la candidatura presidencial aprovecharon el festejo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar la unidad interna y advirtieron que debe haber automoderación en los gastos.

Así lo dio a conocer el senador con licencia Ricardo Monreal, quien declaró ante los medios de comunicación, en el contexto de su asamblea informativa en el pueblo de San Miguel Xicalco, alcaldía Tlalpan, quien comentó que aprovecharon el evento para platicar brevemente.

–¿Platicaron entre ustedes? ¿Qué se dijeron?, se le preguntó al político zacatecano.

–Sí, los seis, brevemente. Pero simplemente mantener la unidad como principal consigna, mantener el respeto y automoderarse en todo lo que está pasando, sobre todo gastos de difusión que estamos viendo en el país. Los que estamos saliendo lo estamos viendo. Todas las carreteras, calles; todo estamos viendo, nada se puede ocultar, es muy visible. Pero así estamos, declaró.

San Miguel Xicalco representa la esencia de todos los pueblos originarios de la Ciudad de México; Tlalpan significa “lugar de tierra firme”, y así me siento yo entre su gente: con firmeza y plena convicción de seguir luchando por un futuro de continuidad con cambio. pic.twitter.com/ee5nQcb9nG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 2, 2023

El excoordinador de Morena en el Senado dijo que también se reiteró ante el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, que se debe cuidar el proceso, para evitar divisiones y quejas.

En ese sentido, reiteró que él no presentará reclamos, porque no quiere ser factor de división, pero insistió en que todos se deben conducir de manera responsable.

“Cuidemos el proceso, si no hay equidad, si no hay autocontención puede haber división, o puede haber quejas, reclamos. De mi parte no voy a presentar ninguna contra nadie. Pero no quiero afectar al Partido, no quiero ser un ingrediente distorsionador en todo esto que estamos construyendo, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad”, declaró.

Monreal estimó que en el evento para festejar el quinto aniversario del triunfo electoral del Presidente de la República se cumplió con la petición que les hizo de que nadie hiciera propaganda u ofendiera a algún aspirante.

“La gente se portó muy respetuosa. Lo que observé fue un músculo muy fuerte del presidente López Obrador. La verdad, es que fue un acto de consolidación, un acto de fortaleza del gobierno del presidente López Obrador. Vi mucho ánimo, mucho entusiasmo y vi además con una gran pasión al Presidente expresar su discurso y su convicción.

“Entonces, el Presidente está en la historia ya, para mí, el Presidente ya está en la historia y a once meses de concluir su mandato mediante elección, es impresionante su fuerza. Y los militantes y simpatizantes que acudimos al Zócalo, estuvimos muy atentos, y todos muy respetuosos con los aspirantes a este cargo interno de coordinador Nacional de la Defensa por la Transformación”, expresó.

Síguenos también en Google News

Leo