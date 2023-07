El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró cinco años de la llegada de la Cuarta Transformación al país, con la presencia de todo su gabinete, así como gobernadores y gobernadoras de Morena.

El mandatario federal pronunció un discurso de una hora con cuatro minutos, en lo que hizo un recuento de los logros de su administración desde su llegada en 2018.

Sin embargo, condenó las críticas que la oposición ha hecho a su administración, pues aseveró que no aceptan que ahora se gobierna para todos, “y siguen hablando en su demagogia, pero actúan en realidad como una oligarquía; defienden el antiguo régimen de privilegios”, aseveró.

El Ejecutivo dijo que se ha constituido como un supremo poder conservador bajo la figura de Claudio X González y otros empresarios vendidos.

Celebra López Obrador en el Zócalo, 5 años de la 4T en México Foto: Eduardo Cabrera

López Obrador le dio un consejo, pues sin amenazas, dijo, que deben aprender a lidiar con su egoísmo.

“Si no comprenden que el dinero es efímero, si no aceptan estos preceptos, nadie nos podrá vencer. Antes se imponían fon el poder del dinero, ahora solo es de los medios de manipulación están mintiendo.

Dijo que en la Cuarta Transformación no se apartan de sus principios, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

En su discurso dijo que es un orgullo poder decir que su movimiento está más fuerte que nunca, ya que existe una amplia mayoría apoyando a la cuarta transformación, “el pacto funcionó, el pacto entre el pueblo bajo el principio de atender a todos, pero para atención especial privilegiar la ayuda a los pobres y necesitados”, indicó.

Mencionó que es oportuno decir que el sueño se ha convertido en realidad, pues actualmente llegan los programas sociales a 30 millones de familias y los 5 millones de hogares restantes se han beneficiado de alguna manera.

Celebra López Obrador en el Zócalo, 5 años de la 4T en México Foto: Eduardo Cabrera

Explicó que se ha fortalecido el mercado interno, no se ha aumentado el precio de la gasolina y el diésel y ahora cuesta menos, “eso no se veía antes”.

Dijo que no se ha aumentado el precio de la luz, no se han incrementado los impuestos y hay justicia y tranquilidad social, además agregó se avanza en la erradicación de la violencia.

En el México de hoy como nuca había sucedido hay 21 millones de trabajadores inscritos en el seguro social, que reciben en promedio 16 mil 400 pesos mensuales.

Señaló qué los tecnócratas no creían en la inversión pública, en fomentar la industria de la construcción para fomentar empleos, pero ahora hay muchas obras y ahora hay obreros que ganan hasta 60 mil pesos al mes, esto está sucediendo.

“Cuando llegamos a la Presidencia el salario era de 88 pesos y ahora es 200, un aumento de 89 por ciento, algo que lo se veía en 40 años”, añadió.

Celebra López Obrador en el Zócalo, 5 años de la 4T en México Foto: Eduardo Cabrera

Sostuvo que Mexico es el tercer país en el mundo con menos desempleo; el reparto de utilidades fue de 183 mil en 2021 y en 2022, 2014 millones de pesos.

Tras la pandemia -dijo- creció la economía, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, está llegando inversión extranjera como nunca, y las remesas superará los 60 mil millones de dólares.

Durante los primeros tres meses de este año, mencionó que México fue el primero socio de Estados Unidos, y al momento las reservas suman 203 mil millones de dólares.

“La deuda no ha crecido, pues no hemos contratado créditos internacionales”, añadió.

“En eso fundamentalmente ha consistido el éxito de la transformación, ahora no hay beneficios fiscales, se combate al huachicol, no se entrega dinero a la sociedad civil, no se otorgan contratos a traficantes de influencias, la austeridad es una realidad, no se derrocha el presupuesto, no hay sueldos elevados, hay pensiones modestas a expresidentes, no hay turismo político y no hay gastos superfluos”, agregó.

Recordó que ya se vendió el avión presidencial, se encuentra en construcción el Aeropuerto Felipe Ángeles y el de Tulum, se encuentra en rescate Pemex, Tren Suburbano, el de Monterrey, comenzó la producción de crudo en la Refinería Dos Bocas, ya que el plan es la autosuficiencia energética.

“El programa de ampliación de la CFE con la construcción de 6 plantas, una solar e hidroeléctricas; pasará de 38 a 51 por ciento de generación, pues se colocaron 13 plantas de Iberdrola”, dijo.

Recordó las becas y apoyos a estudiantes, adultos mayores, madres solteras, apoyo a campesinos y a la gente a través del abastecimiento de medicamentos en hospitales.

“Había puesto por siempre la salud del pueblo, tenemos una campaña permanente para las drogas, no hemos permitido la importación de maíz transgénico, cuidamos el medio ambiente, se han construido 464 país de fauna, hemos reorientado los objetivos del Conacyt que está secuestrados por empresas; ahora se promueve la investigación para detectar vacunas, en conocer los daños del maíz transgénico”, aseveró.

Finalmente mencionó avances en la recuperación de los pueblos originarios, las culturas prehispánicas, el medioambiente y el deporte.

Síguenos también en Google News

Leo