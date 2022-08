"Corcholatazos no dividen a Morena", dice Claudia Sheinbaum; le gritan “presidenta”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay nada que divida al partido, ni siquiera el proceso mediante el cual se elegirá a la o el candidato a la Presidencia de la República.

Durante su llegada a la tercera Reunión Plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la mandataria capitalina también fue recibida con voces que la llamaron ¡presidenta!

Al finalizar una exposición sobre su trabajo al frente de la ciudad, Sheinbaum Pardo aprovechó para hacer un llamado a la unidad a los morenistas, pues dijo que todas y todos tienen la tarea de lograr que la popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador pase del 70 al 85 por ciento en el 2024.

La unidad de nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de “corcholatas” ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento tenemos la responsabilidad y la obligación de que, por encima de todo, está la transformación y por encima de todo está el bienestar del pueblo de México Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno CDMX

De igual forma, la jefa de Gobierno afirmó que no le molesta el término “corcholatas”, por el cual ella, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han sido referidos debido a sus aspiraciones para abanderar al partido en la contienda presidencial.

En una conferencia de prensa ofrecida posteriormente en el recinto legislativo, aclaró que ella no ve “fuego amigo” y que el llamado a la unidad no fue un mensaje particular, sino para todos los que integran el Movimiento de la Cuarta Transformación.

Cuestionada ante la posibilidad de que ella no resulte favorecida para encabezar la candidatura, aseguró que aceptará cualquier resultado y que confía en la dirigencia que hoy encabeza Mario Delgado.

Durante su participación en la Reunión Plenaria, Claudia Sheinbaum aprovechó para decir que el Estado de México “tendrá la primera gobernadora”, en referencia a la carrera que ya emprendió la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, por el cargo.

“Hay que ver todas las encuestas, cómo está el movimiento, cómo está la propia Delfina. Y ya no digo más porque si no el Instituto Electoral nos va a poner una queja mañana”, mencionó.

LRL