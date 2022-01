Córdova: Lo que el Gobierno no gana en tribunales lo quiere recuperar con chantaje presupuestario

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que el Gobierno federal busca ganar con chantaje presupuestario lo que no puede obtener en tribunales, porque lo que está en juego es doblegar al INE con el pretexto de la revocación de mandato.

“Si se quiere que la revocación se haga conforme a la ley , hay que esperar lo que diga la Secretaría de Hacienda. Ya queda claro lo que está detrás, lo que pretende es utilizar la revocación de mandato para ganar lo que no está ganando en tribunales, sistemáticamente el INE ha triunfado en tribunales. Lo que está en juego es doblegar al INE, no quiere revocación de mandato, lo que desean es ganar con el chantaje presupuestario lo que ha perdido”, explicó durante una Webinar.

Además adelantó que lo más probable es que se realice la consulta popular, ya que hay 80 por ciento de firmas validadas, mientras que lograron reducir el costo de 3 mil 800 a 2 mil 300 millones, aunque faltan mil 700 millones de pesos que ya solicitaron.

“Va a haber revocación de mandato pero el tamaño va a depender de lo que tengamos de dinero. Nadie podrá acusar a los consejeros de no cumplir la ley”, estimó.

Lorenzo Córdova detalló que quien descubrió la forma para abaratar los costos del órgano autónomo, desconoce cómo funciona ya que realizan propuestas sin sustentos técnicos, ni seriedad, por lo que es necesario desenmascararlos.

“Acaban de descubrir como abaratar los costos del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo, ni seriedad. Quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE, porque se dice estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto, pero en el INE no hay sindicatos”, destacó.

Lorenzo Córdova dijo que es obvio que no haya sindicatos en el INE, porque no se puede permitir un emplazamiento a huelga el día antes de una elección, por eso la ley apostó por un régimen laboral especial para evitar conflictos, y por eso hay que confrontar ese desconocimiento.

El consejero presidente señaló que quieren colocar al órgano electoral como antagonista de un partido político, lo que negó, además que lo que realiza la autoridad no es sólo una descalificación en términos de narrativa, sino un ataque en múltiples planos.

“Llama la atención que el Presidente dijo que al INE hay que exterminarlo, lo que tiene un riesgo democrático; un empresario muy cercano aseguró que el INE debía morir, un candidato que incumplió la ley y que se le aplicaron las reglas de fiscalización amenazó directamente a irnos a visitar a los domicilios; el líder del Senado dijo que si no ganan hay reforma electoral, o el actual presidente de la Cámara de Diputados señaló que ya es tiempo que las elecciones las vuelva a asumir la Secretaria de Gobernación”, explicó.

En este contexto Lorenzo Córdova aseguró que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador los acusa de conspirar contra la democracia, mientras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna utiliza el brazo penal del Estado para pedir cárcel a los consejeros.

“El brazo penal no se detiene hasta que la Fiscalía General de la República cierra las carpetas, pero no hay ningún indicio de que ya no haya investigación en contra, porque siguen abiertas”, aseveró.