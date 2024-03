“Corral jugó con Morena y lo puedo comprobar; necesita que lo protejan”

Maru Campos es la primera mujer en gobernar Chihuahua. Su campaña fue dura, porque se enfrentó a su antecesor, Javier Corral, quien quiso fabricarle delitos, con tal de que no llegara al poder. ¿Cómo logró enfrentar la adversidad? ¿Cómo es ella en lo personal? La historia de Maru Campos nos la cuenta ella en esta entrevista Muy Personal.

BB: ¿Platícanos de tu infancia?

MC: Fue una infancia muy feliz, pero de claroscuros. Soy hija de dos padres profesionistas, muy amorosos, con dos hermanos. Una familia de mucha lucha que se forjó en años muy difíciles de los 80 y los 90, las crisis, las devaluaciones, la falta de libertades, de garantías civiles o políticas que podíamos tener los ciudadanos, que nos tocan por el simple hecho de ser seres humanos.

A mi papá económicamente en una devaluación en el 87 le va muy mal, nos deja y mi mamá, con tres hijos, toma el toro por los cuernos y nos saca adelante.

BB: Debe haber sido muy angustiante el quedarte sin tu papá tan chiquita.

MC: Sí, yo lloraba todas las noches por él y mi mamá me decía: “Mi hijita, levántate a seguir. Aquí está tu casa, aquí está tu escuela, aquí están tus hermanos, aquí estoy yo”.

BB: ¿Tus abuelos formaban una parte importante o no?

MC: Fíjate que tenía en ese entonces abuela materna y bueno, ella sí fue importante, porque nos ayudó mucho a estar al pendiente de la casa. También quienes tuvieron un rol muy importante fueron las amigas, las mamás de mis amigas.

BB: Tu mamá tenía que trabajar y abrió brecha para muchas mujeres. Trabajó con el gobernador Barrio y ocupa una Secretaría en ese momento que era importantísima, porque se encargaba en el estado, de salud, de educación. Hoy es la encargada del DIF en Chihuahua.

MC: Me acuerdo de chiquita cuando yo extrañaba a mi mamá y se tenía que ir a trabajar para literal, perseguir la chuleta, pero hoy en día entiendo lo que estaba haciendo y me siento profundamente orgullosa de ella.

BB: ¿Fue una decisión propia no tener hijos, precisamente para poder trabajar y poder llegar hasta donde has llegado o no?

MC: Fue una decisión propia, en su momento, pero yo creo que el instinto maternal nos alcanza a todas, y en mi vida está en la vocación de servicio y tengo muchos niños prestados en el estado por los que estoy viendo.

BB: ¿De joven te gustaba ir a las misiones por ejemplo en la Sierra Tarahumara?

MC: Íbamos mucho al municipio de Bocoyna, a varios municipios, Cajurichi, Memelichi, El Cuervo, que es municipio de Batopilas, eran municipios enclavados, no existía el crimen organizado, como existe hoy en día, entonces podíamos andar como chavos trabajando con la comunidad de alrededor.

BB: Y eso te ha hecho crear un programa especial para ayudar a esos niños, ¿no?

MC: Para los niños en la Sierra Tarahumara. Nos preocupa mucho la parte de la desnutrición, porque si hay desnutrición en los niños eso significa que pueden ser caldo de cultivo para una leucemia, para anemia, para enfermedades más difíciles.

BB: Una Maru niña que nos cuentas tenía un pantalón, que a su mamá casi le da un infarto cuando lo pintas, acaba estudiando Derecho y yendo a estudiar una maestría Georgetown ¿Cómo le haces?

MC: Y todo becada, Bibiana, la carrera la hice becada, la maestría la hice becada, tuve otros estudios en el extranjero con beca.

BB: Qué visualizabas cuando estudiabas lograr hacer en tu vida profesional?

MC: Me visualizaba en la política, pero una política de servicio, Bibiana, una política de vocación, una política que sirviera y que impactara.

Tenía que prepararme para que mis decisiones estuvieran bien tomadas o lo mejor tomadas y que esas decisiones impactaran de forma positiva en la gente.

Él (Javier Corral) jugó con Morena y yo lo puedo comprobar perfectamente bien, él en el 2021 dijo: “Yo no soy panista, yo voy con Morena”, necesita fuero y necesita que lo protejan

BB: Una historia tuya que me gusta por aguerrida, hace tres años eras alcaldesa, peleada a muerte con el gobernador del estado.

MC: Él conmigo, yo no con él. Fíjate las mujeres, yo trataba de ser la niña buena, yo decía: “A ver, no le pido dinero, tengo el municipio con toda la seguridad del mundo, no le tengo deuda, mejoré mis calificaciones crediticias”, o sea, una niña nerd bien portada y ni así le di gusto al gobernador.

BB: Maru, estuviste en un juicio, demandada por el entonces gobernador Corral y ni así logró bajarte de la candidatura.

MC: No sé qué es lo que pasa en su interior, Bibiana, porque sí es un tema psiquiátrico, es un tema patológico, que él tiene como varón, pero es su problema.

BB: Pero trató de fincarte muchos delitos.

MC: Incluso hubo un funcionario de gobierno de él que me decía: “Cómprale el cafecito los lunes que le gusta, el panecito dulce, mándaselo, es que trátalo como mujer”, “¿Cómo tratarlo como mujer?”

BB: Eso es muy machista.

MC: Pero sí, me persiguió muy fuerte, inventó cargos diciendo que yo como diputada local había recibido dinero de un exgobernador, votándole cosas a favor como diputada local, bueno, no tuvo ni un solo documento para comprobar que yo hubiese recibido dinero y, por el contrario, yo demostré mis votos como diputada local siempre en contra de la deuda, ¿si no entonces por qué el gobernador anterior me hubiera dado dinero?

BB: Hoy Corral está en las listas para senador de Morena, cuando fue gobernador del PAN ¿tú crees que parte de esa persecución haya sido para que perdiera el estado su partido?

MC: Él jugó con Morena y yo lo puedo comprobar perfectamente bien, él en el 2021 dijo: “Yo no soy panista, yo voy con Morena”, necesita fuero y necesita que lo protejan.

BB: Dos nombres muy personales en tu vida que son tus grandes amores, Pecu y don Víctor.

MC: Pecu es un perrito yorkie terrier que tiene cinco años conmigo, todo mundo lo conoce y es muy amigable y amigo de todo mundo y yo creo que deberíamos ponerlo en campaña y eso me ha hecho muy animalista, fíjate.

BB: ¿Y Víctor?

MC: Víctor es mi prometido…

BB: ¿Ese anillo que traes te lo dio Víctor?

MC: Sí, este anillo me lo dio Víctor. Tengo un año de relación con él, nos vamos a casar próximamente y bueno, yo estoy muy feliz, muy enamorada porque creo que es un complemento.

BB: ¿A qué se dedica Víctor?

MC: Él es empresario, tiene tres hijos, tiene 10 nietos, 2 nueras preciosas, a los cuales les agradezco enormemente que me hayan abierto la puerta de su familia.

BB: ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?

MC: Yo creo que no un día en especial, yo creo que todos los días o la mayoría de los días tienen algo muy especial. Cuando yo veo que el Gobierno del estado o Maru Campos lograron evitar el dolor de una persona o familia.

BB: ¿El más triste?

MC: La muerte de Guillermo, mi hermano. Fíjate, yo era muy amiga de Juan Camilo Mouriño, era entonces diputada federal, había mucha cercanía, fallece Juan Camilo, al año siguiente en la misma fecha en noviembre también muere el secretario de Gobernación Blake y entonces le digo a Guillermo, mi hermano: “Acompáñame al funeral a Campo Marte”, porque eran muy tristes los funerales en Campo Marte, me dice: “Sí, claro, hermana, ahí voy”, y el día que él regresa a trabajar a Chihuahua, sufre la embestida de un Torton y muere inmediatamente, me toca a mí llegar al hospital primero, antes que mi mamá, verlo en el cuarto de shock ya fallecido y decirle a mi mamá cuando llega: “Guillermo murió”. Entonces, es el día más triste, definitivamente.

BB: Complétame esta frase: Maru Campos es…

MC: De una sola pieza.