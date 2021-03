Corta Conacyt becas para ir al extranjero

Las becas para estudiar en el extranjero que otorga todos los años el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se redujeron en 2021 sólo al área de ciencias de la salud y cultura, dejando fuera a otras disciplinas.

De acuerdo con el calendario de convocatorias publicado por el organismo, las únicas becas disponibles para estudiar fuera del país son del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Fundación para la investigación y la innovación biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) y las orientadas al área de salud.

Por este motivo, estudiantes inconformes lanzaron una petición en la plataforma change.org para exigir al Conacyt no eliminar las becas de posgrado en otros países.

En 1995 estudié (el doctorado) a la Universidad de Torontoporque me dieron la beca Conacyt. Si no, ni yo ni mis papás jamás hubiéramos podido juntar la cantidad de dinero para la colegiatura y la manutención Rubén Martínez

Académico de la UDLA

El documento, que ya cuenta con 2 mil 488 firmas, explica que ante esta situación la comunidad académica contactó a Marcela Cruz Caballero, subdirectora de Becas al Extranjero; José Alberto Villegas Díaz, de la jefatura de Gestión y Evaluación y Modificación de Becas al Extranjero, y Ana Karina Cedillo Hernández, enlace de Gestión y Evaluación y Modificación de Becas al Extranjero.

Sin embargo, la respuesta fue que “este año todas nuestras convocatorias, incluyendo la convocatoria de becas de doctorado para el extranjero, estarán dirigidas al área de salud”.

En 2020 el calendario de convocatorias contemplaba apoyos para estudiar fuera de México con los consejos estatales, acuerdos con el gobierno francés para maestrías y doctorados, así como becas en general para estudiantes de doctorado.

En el apoyo para doctorado podían postular los estudiantes de las áreas de ciencias naturales y exactas, computación, ciencias sociales, educación, ingeniería, manufactura, construcción, agronomía, veterinaria y salud. Sin embargo, en 2021 sólo se abrieron lugares para esta última área.

Durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla, en el Conacyt se han realizado cambios como dos reformas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El primero se publicó el 21 de septiembre de 2020 y el segundo, que no aún no se ha dado a conocer, se aprobó el 3 de marzo.

Desde el año pasado, Conacyt intentó terminar los convenios para otorgar estímulos a investigadores de universidades privadas. Si bien se renovó el acuerdo un año más, se les informó que dejarán de recibir el apoyo a partir de 2022, como publicó La Razón el 8 de febrero.

El académico Rubén Martínez, egresado de la licenciatura en Matemáticas por la Universidad de las Américas Puebla, consideró que desde hace varios años la beca ha sido una oportunidad para miles de estudiantes que desean ampliar sus conocimientos.

“En 1995 me fui a estudiar (el doctorado) a la Universidad de Toronto, una de las mejores en el mundo en matemáticas, porque me dieron la beca Conacyt. Si no, ni yo ni mis papás jamás hubiéramos podido juntar la cantidad de dinero para la colegiatura y la manutención”, contó a La Razón.

El también integrante del SNI comentó que se debe apoyar a los posgrados nacionales, pero sin descuidar a los estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero, pues declaró que el presupuesto destinado a estos apoyos ha disminuido desde administraciones pasadas. Agregó que esta medida afecta en particular a los estudiantes más jóvenes.

De acuerdo con la convocatoria de 2020, la beca consistía en un apoyo mensual de mil 100 dólares mensuales para estudiantes solteros y mil 375 para casados. Además de un monto de hasta 300 mil pesos para el pago de la colegiatura.