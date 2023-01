Si Corte no avala Reforma Electoral, será una "manchita más al tigre", señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el Plan B de la Reforma Electoral no es avalado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo será “una manchita” más al tigre.

“Si la Corte rechazara la ley electoral, la verdad, no pasaría nada, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos”, comentó este lunes en conferencia de prensa.

En su opinión, eso es lo que en realidad defienden los que están en contra de su reforma, los privilegios de los que siguen gozando consejeros del INE.

Las declaraciones las dio luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a usar los recursos legales necesarios para frenar el Plan B.

Al respecto, López Obrador dijo que fue malaconsejado y que el grupo al que pertenece lo llevó a un “mal camino”, por lo que ahora que está por concluir su periodo como consejero le recomendó rectificar.

“Lo malaconsejaron, esa es mi percepción. No odio a nadie, lamento su situación. Que no ande diciendo que es por otras cosas, que él no caiga en la autocomplascencia y que sea capaz de rectificar que le va a ayudar mucho”, dijo este lunes.

fgr