Corte invalida decreto de AMLO que blindaba megaobras de la 4T

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este día el decreto presidencial publicado en el DOF que clasifica a todas las obras del de la Cuarta Transformación como prioritarias al tratarse de un "asunto de seguridad nacional".

La Corte determinó que ahora los megaproyectos del del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estarán obligados a transparentar toda su información.

Ocho ministros de la Corte consideraron que el llamado "decretazo" publicado en 2021 afecta al derecho a la información e interferir en las facultades de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, votaron a favor de mantener el decreto presidencial.

"Claro que afecta el sistema, claro que afecta la facultad reglamentaria del órgano (Inai) y a sus facultades, que mediante un acuerdo se instruya de manera obligatoria a todas las secretarías a que todo eso en lo que no he mencionado, el objeto tiene que ser forzosamente la reserva, forzosamente porque están obligados por el decreto y si el decreto me dijo resérvalo, pues lo que voy hacer es catalogarlo como de seguridad nacional", dijo el ministro Javier Laynez Potisek.

Será hasta el próximo lunes 22 de mayo cuando los 11 ministros del Máximo Tribunal del país determine los efectos de esta sentencia.

