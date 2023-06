SCJN declara la invalidez de la totalidad del Plan B electoral de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la totalidad del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con nueve votos a favor, incluyendo el del ministro Arturo Zaldívar, se puso freno a la segunda parte del mencionado Plan, los votos por la validez de las reformas fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz.

Legisladores deben conocer lo que van a legislar, señala presidenta de la Corte

Al tomar la palabra la ministra presidenta Norma Lucía Piña aprovecho para felicitar al ministro Javier Laynez Potisek por su análisis del proyecto exhaustivo y a la par anunció un voto concurrente. La presidenta de la Corte dijo estar de acuerdo con el proyecto, al considerar que “se debe tener congruencia en sus decisiones”, esto al hacer mención a la primera parte del Plan B electoral.

La ministra dijo que ella siempre ha votado “porque la falta de conocimiento de la iniciativa por parte de los legisladores es importante, pues deben conocer lo que van a legislar y lo que va a regir al pueblo de México”.

Por su parte el ministro Alberto Pérez Dayán, quien formuló el proyecto que invalidó la primera parte del Plan B electoral, se pronunció a favor de la invalidez del Plan B electoral.

“Debo aclarar que no esquivo ni pretenderé hacer nunca, mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal mientras pueda asegurar que para llegar a ello, esto es, para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo ley es ley, y si no es ley no tengo por qué estudiar ningún fondo”, indicó.

No tenían la posibilidad de opinar a conciencia sobre su contenido

En su turno el ministro Luis María Aguilar anunció su voto a favor de la invalidez del Plan B ya que consideró que están debidamente acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo. "Vulneran los principios constitucionales de la democracia mexicana", dijo.

Por su parte Yasmín Esquivel quien se pronunció en contra de la invalidez del Plan B electoral. En su dicho dijo que no se analizó si las reformas a los artículos están apegado a la Constitución. Por su parte la ministra Loretta Ortiz se pronunció en contra de la invalidez del Plan B Electoral, al igual que lo hizo al discutirse la primera parte.

Al exponer su proyecto el ministro Javier Laynez expuso invalidar la segunda parte del Plan B electoral, dado que: "El hecho de que se haya publicado por segunda ocasión sin avisar de esta circunstancia a los miembros del Pleno confirma que los legisladores no sólo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa, sino la que conocieron inicialmente no era la que estaban discutiendo o que tenía modificaciones razonables de lo que estaban votando”.

Subrayo que los integrantes del Congreso “no conocieron el contenido de las iniciativas y mucho menos la posibilidad de opinar a conciencia sobre su contenido, pues las reformas fueron aprobadas en sólo cuatro horas”.

En su turno el ministro Luis María Aguilar coincidió en que “hubo una violación a la veda electoral, pues algunos artículos del decreto impugnado sí modifica rubros fundamentales para la autoridad federal”.

De este modo el tribunal determinó la validez de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

Dichas leyes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo, con lo que se abrió el plazo de 30 días para que los interesados, en este caso los partidos de oposición, la impugnaran.

