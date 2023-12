'Cosa muy raras' hay en el caso Ayotzinapa, denuncia AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso Ayotzinapa “hay cosas muy raras”, pues existen pruebas para demostrar que los abogados del Centro Agustín Pro, que asesoran a los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, ayudaron para algunos de los detenidos involucrados en los hechos salieran libres.

“Estoy ahora a cargo de la investigación, me dedico a investigar y ahora con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa me metí a ver todo, declaraciones de detenidos, torturados. Me estoy encontrando cosas raras porque está enmarañado el asunto.

“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad, con el fin de dañar al Estado mexicano, de socavar a las instituciones”, aseguró.

AMLO acusó a los abogados de los familiares de las víctimas de defender por un lado a estos, pero por el otro participan para lograr la libertad de la mayoría de los que declararon haber sido torturados para inculparse de los lamentables hechos de septiembre de 2014.

“Tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciando que fueron víctimas de tortura, después declaran como testigos protegidos libres. Hay un modus vivendi de los colectivos de derechos humanos. Lo que quiero saber es qué hay en el fondo”, dijo.

El mandatario destacó que los miembros del Agustín Pri emitieron un comunicado sobre la sentencia para liberar a los torturados, lo cual calificaron como “excelente, de vanguardia”.

Mencionó que salieron más de 60 personas, fundamentalmente integrantes de las bandas que participaron en la desaparición de los estudiantes, así como algunas autoridades municipales.

“Los abogados que hicieron la gestión, el fiscal que estaba para atender los asuntos de Ayotzinapa, todos vinculados a (Emilio) Álvarez Icaza y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA (Organización de Estados Americanos)”, subrayó.

El Presidente refirió que le llama la atención que los abogados encabezados por Vidulfo Rosales, no permitan hablar a los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala.

Adelantó que este viernes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina se reunirá con los familiares de los 43 normalistas, a quien le pidió que explique todas las “cosas raras” que ha encontrado en este caso.

“Los padres no saben esto que les estoy diciendo, no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes al menos algunos, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también supuestamente los están asesorando a ellos”, aseveró.

López Obrador declaró que le gustaría escuchar la opinión de quien fue director del Centro Miguel Agustín ProDH, Mario Ernesto Patrón Sánchez, ahora rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

“¿Qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando que habían sido torturados para liberarlos, y si sabían que al quedar libres se les estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes”, indicó.

Sin embargo, el mandatario federal explicó que su gobierno no busca convertir en víctimas a los abogados, quienes seguramente dirán que “ya los andamos persiguiendo. No, lo que queremos es conocer la verdad” porque “a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional.

“Pero me encuentro esas cosas: ¿cómo por un lado se busca castigar a los responsables, y por otro lado se promueve la libertad de los responsables con el argumento de que fueron torturados y se les libera?”, finalizó.

