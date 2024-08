El coscorrón de Mari Jose a Ana

Y a la que hay que decirle aquello de “no me ayudes, compadre”, nos comentan, es a la directora de la Conade, Ana Guevara, quien acaba de declarar que, por las participaciones que no se tradujeron en medallas en deportes como gimnasia, clavados y surf, “ya tenemos menos cuatro hasta este momento”. Y es que sus dichos no han sido bien recibidos, pues con ella al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte lo que ha habido es un retiro de apoyos a atletas. Por eso se entiende e incluso se celebra, nos cuentan, la réplica que ha dado a esas declaraciones la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá. “Gracias a ellos, a deportistas como Alan (surf), como Alexa (gimnasia), el país se ve afuera de otra manera, se ve un México campeón, un país triunfador. Con todo respeto tú no perdiste nada cuando tú no lo construiste”, ha dicho Mari Jose.