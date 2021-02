COVID-19: López-Gatell reconoce retrasos en primer día de vacunación de adultos mayores

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reconoció que hubo retrasos en el arranque de la vacunación contra COVID-19 de adultos mayores lo que ocasionó que tuvieran que formarse por varias horas.

Hay que reconocer autocríticamente que no fue con la celeridad y ‘finesa’ que se requería la apertura de la vacunación declaró en conferencia de prensa.

En distintos puntos de vacunación los asistentes de la tercera edad señalaron que hicieron fila hasta por cinco horas para poder aplicarse el biológico de AstraZeneca-Oxford.

López-Gatell Ramírez atribuyó este problema a la llegada tardía del personal de salud encargado de aplicar la vacuna. Sin estos integrantes de la brigada no era posible iniciar aunque ya estuvieran presentes el resto.

El subsecretario recordó que estos trabajadores provienen principalmente de las instituciones nacionales de salud o las secretarías estatales.

“Vamos a ver en qué punto de la organización operativa se pudo haber relajado y lograr estimular a nuestras compañeras y compañeros a que mantengan este orden. El tiempo es crítico porque tenemos que aprovechar cada día para tener la mayor cantidad de eventos de vacunación”, declaró.

En tanto, aclaró que las 23 mil 369 vacunas contra COVID-19 reportadas este día no es la cifra real, ya que en las zonas rurales no hay acceso a internet y no se pudieron enviar los registros. Sin embargo, aseguró que pueden ser hasta el triple.