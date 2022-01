Covid: 42 contagios por minuto y nuevo récord de más de 60 mil

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó que en las últimas 24 horas, se registraron 60 mil 552 nuevos contagios de Covid-19; es decir, 42 por minuto, la cifra más alta de toda la pandemia. Además se agregaron 323 muertes por el virus.

Hasta ayer, se han acumulado un total de cuatro millones 495 mil 310 casos confirmados y 302 mil 112 muertes en todo lo que va de la crisis sanitaria.

En el Informe Técnico Diario, autoridades de Salud señalaron que hay 325 mil 234 casos activos de SARS-CoV-2 y 623 mil 241 sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

En cuanto a la hospitalización, hay un 37 por ciento de ocupación en camas generales y 20 por ciento con ventilador para pacientes críticos.

En el avance de la vacunación contra el virus, se reportaron 726 mil 643 dosis aplicadas en el último día.

En total se ha inoculado con al menos una dosis a 83 millones dos mil 950 personas, detalló la Ssa, de las cuales 92 por ciento cuenta con las dos dosis y ocho por ciento con un solo esquema.

A nivel local, un 88 por ciento de la población mayor de 18 años ya tiene la vacuna contra Covid-19.

La Ciudad de México cuenta con más personas vacunadas en todo el país, con 100 por ciento de su población inmunizada, le sigue Querétaro, con 98, y Quintana Roo, con 99 por ciento.

Las entidades del país con menor avance en la inmunización son Chiapas, con 69 por ciento; Guerrero y Oaxaca, con 74 por ciento.

En 3 semanas Ómicron cubrirá el país, alertan

Virólogos advirtieron que en 15 días más la variante Ómicron cubrirá la mayor parte del país, debido a que en cuatro meses casi desplazó a Delta y sus sublinajes en toda la República Mexicana.

Además, aseguraron que existe un subregistro en el número de contagios oficiales en el país, ya que se debe multiplicar por 30 cada positivo, que es la cantidad que infecta cada persona.

Es decir, el cálculo de este mes podría llegar a 13 millones 651 mil 050 contagios, tomando en cuenta los 455 mil 035 nuevos casos registrados por la Secretaría de Salud (Ssa) del 1 al 18 de enero.

En entrevista con La Razón, el virólogo de la UNAM, Rodrigo Jácome, explicó que es cuestión de tiempo que Ómicron rebase por completo a Delta, debido a que todas las nuevas gráficas así lo confirman. “Vemos que ya casi lo desplazó por completo en el país, pero en las zonas donde no lo hay es por una situación de muestreo”, aseveró.

El experto mencionó que el escenario es que en las siguientes dos semanas aumenten todavía más los casos, pero también que bajen de manera acelerada y aclaró que la falta de una estrategia ante la presencia de la variante ocasionó la reproducción masiva del virus.

“Se dejó que la enfermedad circulara de manera indiscriminada, no se piden pruebas para entrar a ningún lado, no se cerró nada, lo que demuestra la ausencia de una estrategia”, señaló.

Rodrigo Jácome indicó que la cuarta ola de contagios mostró la capacidad real y el tope de las autoridades en el tema, además que no hay facultad de buscar más casos, ya que hay un subregistro que puede ser 30 veces más de lo real.

Cifras del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica detallan que del 1 de septiembre del 2021 al 17 de enero de este año a nivel nacional, Ómicron superó a los sublinajes AY 113, 103, 100, 26, 20 y sólo falta el tres. Sin embargo, en la región Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) faltan dos subvariantes, mientras que en la Centro Norte (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) falta superar la mayoría de éstas.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio, detalló que la pandemia ya no se pudo controlar a menos que hagan confinamientos, y en semanas Ómicron será la reinante, porque “es tan rápido el contagio que está fuera de control y vamos a ver muchos más casos en el país, con saturación de hospitales, como ya se está presentando en algunos nosocomios”, alertó.

El experto aseveró que el subregistro es muy grave, además que en el noreste hay menos toma de muestras y ya salieron del contagio por estar más pegados con Estados Unidos. “Estamos viendo el resultado de lo que pasó hace tres semanas en fin de año, y es muy preocupante porque simplemente las autoridades ya no pudieron hacer nada para proteger a la gente de los contagios”, explicó.

Sánchez Flores comentó que la cifra es multiplicable entre 10 a 30 veces, por lo que considera que hay muchas personas que ni siquiera saben que están infectadas, porque no hay pruebas ni forma de que conozcan si son portadores del virus.

“Si sólo multiplicas los 49 mil últimos contagios, la cifra es sumamente alta ya que se llega hasta el millón y medio, aparte que es necesario analizar cada persona que va contagiando. Esta etapa de la pandemia está fuera de control”, concluyó.

Rezagados deciden aplicarse vacuna por temor a contagio

Pasaron más de 12 meses, desde que se inició la aplicación de vacunas contra Covid-19 en la Ciudad de México, para que Argelia, de 34 años, “se atreviera” a vacunarse, pues su “miedo” al biológico y el desconocimiento de las posibles reacciones “pudieron más que la razón”.

Al igual que ella, decenas de capitalinos se suman a las largas filas que rodean el Pepsi Center, en la alcaldía Benito Juárez, donde se aplica la vacuna para aquellos rezagados que por distintos motivos no acudieron por las primeras dos dosis en su momento.

Rodrigo Hernández, de 36 años, aseguró que el motivo por el que este martes se dio cita en el módulo fue después de “sentirla cerca”, tras ver enfermar a una hermana y a su madre, ambas sin inmunizarse. Fue entonces cuando “recapacitó” y accedió a la vacuna.

“Me daba miedo salir, se veían muchas personas en las filas; nosotros dijimos: ‘si no lo tenemos, ahí nos da’, pero mi hermana tuvo, se puso mala y contagió a mi madre, que es ya una persona mayor; ahí fue cuando dije: ‘no, tengo que ir, como que ya la pensé, recapacité’”, externó.

Argelia optó por aplicarse la primera dosis después de “enterarme de más y más casos: entro al Face, alguien tiene; en la familia, alguien tiene; que los tíos que se cuidaban mucho, tienen; cada vez lo vi más cerca, por lo de Ómicron”, contó a este medio.

El temor a la nueva variante, que las autoridades han alertado es más contagiosa pese a no ser tan letal, es uno de los factores para que algunos ciudadanos decidan vacunarse, en un contexto de aumento de contagios en el país, sin excepción en la capital, donde la ocupación hospitalaria ya está al 27 por ciento de su capacidad.

Héctor, un capitalino de 26 años, explicó que cuando le tocó la vacuna el año pasado “usó de pretexto” su propio contagio para no acudir por la dosis, pues los síntomas lo tumbaron en cama por varios días, lo que le hizo creer que “si así se sentía la enfermedad, los efectos de la vacuna iban a ser iguales” y por eso no se la aplicó junto a su grupo de edad, que recibió el biológico a mediados del año pasado.

Sin embargo, “la realidad nos alcanzó a todos, porque los que no se habían enfermado, he sabido de muchos así, que se ponen cubrebocas y todo, también se contagiaron (...) Ya me han comentado que aunque AstraZeneca tiene efectos, no se compara con la enfermedad, y no quiero volver a sufrirlo”.

En el auditorio Enrique Bátiz, en Cuautitlán, Estado de México, cientos de personas también forman largas filas desde muy temprano.

Sandra Garnelo, de 49 años, quien no creía en las vacunas pese a sufrir la enfermedad en mayo de 2021, acudió a inmunizarse debido a que uno de sus vecinos falleció a causa del virus.

“Me dan miedo las vacunas porque las hicieron muy rápido y uno nunca sabe qué efectos secundarios puedan tener a la larga, pero mi hijo me convenció de venir porque ya todos en mi familia están vacunados”, confesó, tras explicar que su médico le comentó que con la nueva variante no estaba comprobada la inmunidad y podría agravarse.

En la fila se observaron personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos de la tercera edad, que a pesar del repunte de contagios se olvidaron de la sana distancia, aunque la organización agilizó el proceso.

Michelle García, de 29 años, acudió a su segunda dosis acompañada por su novio, luego de haber estado fuera de la ciudad cuando le tocó a su grupo de edad.

La joven aseguró que, a pesar de que nadie de su familia se ha contagiado durante la cuarta ola, sí hubo decesos en su casa antes de que llegaran las vacunas, entre ellos el de su abuela, por eso le urgía completar su esquema.

“No confío tanto en las vacunas, pero hemos escuchado en las noticias que han ayudado a que las personas no se pongan graves, entonces preferí venir a ponerme la dosis que me faltaba porque me sentía desprotegida.”

Rubén González, de 50 años, fue por su primera dosis motivado por un viaje que hará en agosto para visitar a su familia en Los Ángeles y para evitar volver a padecerlo, pese al temor a los efectos secundarios.

Al ser cuestionado, aseguró que sí le teme al virus, porque ya pasó por la enfermedad.

“Me dio cuando aún no me tocaba la vacuna, en febrero; me dio neumonía y mis pulmones se tardaron varios meses en recuperarse. No te voy a mentir, siento un poco de nervios de los efectos que yo creo me van a dar al rato, pero, además del viaje, lo hago por salud; ya no quiero volver a pasar por otro contagio”, dijo.

Con información de Jorge Butrón, Frida Sánchez y Yazmín Veloz