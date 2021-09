Crece rebatinga por comisiones en Morena

Diputados de Morena inconformes con la tómbola de paridad que definió a las aspirantes a presidir 20 comisiones por género, exigirán en su plenaria de este martes que se anule dicha convocatoria, pues acusaron que se llevó a cabo con manipulación, favoritismos e intimidaciones.

En caso contrario, varios de los legisladores que se consideran relegados con este criterio de selección adelantaron a La Razón que harán la petición ante las instancias legislativas para revertirlo, y en caso de que fracasen, lo harán ante los órganos electorales, porque se ha dado prioridad a diputados reelectos.

En entrevista con este rotativo, la sonorense Susana Prieto Terrazas comentó que la semana pasada, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, pidió abiertamente el cambio de género de mujer a hombre para que Manuel Baldenebro repita como presidente de la comisión del Trabajo, por lo que subrayó que “probablemente la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se encuentra muy cómoda con su labor, porque buscan que siga”.

Este diario buscó a Mier Velazco para conocer su postura sobre esos señalamientos, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

. Gráfico: La Razón de México

Prieto dijo que durante la votación, Sandra Simey Olvera, legisladora y coordinadora temática nombrada por Mier, buscó intimidarla para que declinara en su aspiración para presidir dicha comisión, insistiendo en que así podía quedar como secretaria A, a lo que ella se negó, e incluso recibió apoyo de otros legisladores.

“El diputado por Oaxaca Zeus García Sandoval declinó a favor de Baldenebro y con eso aseguró ser secretario de la comisión, en tanto que a mí me apoyaron los diputados Félix Durán Ruiz y Araceli Melchor, esto a pesar de que está considerado un hombre, fue una forma de protestar esa imposición”, subrayó.

En su argumentación legal enviada por escrito a Mier, Prieto Terrazas subrayó que “es evidente que la paridad de género necesariamente coexiste con otros principios constitucionales que también deben ser respetados, por ejemplo: legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad, por lo que no se me puede inhibir mi derecho a ser candidata de la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya que viola mi derecho constitucional a ser votada.

“No es una petición, no es una súplica, es una exigencia legal apoyada en jurisprudencia para que se deje sin efecto esa convocatoria, en la que se ha dado prioridad a diputados que se reeligen”, subrayó.

En su edición de este lunes, La Razón publicó que la carta que envió el diputado Juan Isaías Bertín a Mier Velazco en el que calificó como inconstitucional y discriminatoria la selección de aspirantes para presidir las 20 comisiones en Morena, por lo que exigió modificar los términos de la convocatoria.

Este lunes, el propio Bertín comentó a este diario que fue convocado el domingo a las 20:00 horas para acudir a la votación entre los aspirantes a la presidencia de la comisión de Seguridad Ciudadana, en la que se eligió a Juanita Guerra, diputada que también se reeligió.

“Antes de la votación pedí que se evaluaran los perfiles y en caso de que no hubiera acuerdo, pues sí, ya recurrir a la tómbola, pero no antes, porque la coordinadora de este proceso, la diputada Rosangela Amairany Peña, me expresó abiertamente que apoyaba a Juanita, y pues no, porque se supone que no está ahí para inclinar la balanza a favor de nadie”, dijo.

En la votación para la comisión de Salud quedaron tres diputados: Arturo Hernández Tapia, Emmanuel Reyes Carmona, ambos reelectos, y el chiapaneco Joaquín Zebadúa Alba. De acuerdo con legisladores consultados por este diario, se perfila el doctor Hernández Tapia.

Un frente más se abrió en la comisión de Educación, en la que hasta el martes pasado, se perfilaba el legislador por Oaxaca, Azael Santiago Chepi; sin embargo, en el sorteo de paridad quedó en favor de una mujer, que apunta a la veracruzana Flora Tania Cruz Santos, quien en la pasada legislatura fue secretaria de esa instancia. Aunque en la etapa final también quedó la chiapaneca Adela Ramos, por lo que la presidencia se definirá hoy.

“Vamos a esperar, yo estoy en reserva, porque por el momento no hay consenso, en una reunión propuse que esto debe avalarse en el pleno de Morena y también que se aclaren cuáles fueron los criterios para tomar estas decisiones”, comentó Santiago Chepi a este diario. Tanto Cruz Santos como Santiago Chepi, se reeligieron como diputados.

Se prevé que ocupe la comisión de Cultura y Cinematografía Francisco Ortiz Tejeda, quien destaca que es “reconocido en el mundo del cine”, con lo que dejó en la orilla al cantante de la Banda Jerez, Marco Antonio Flores.

En cuanto a la comisión de Reforma Político-Electoral, se resolverá entre las diputadas mexiquenses Yeidckol Polevnsky y Graciela Sánchez Ortiz, que, de acuerdo a legisladores, lleva ventaja porque se reeligió en su curul. Este martes la bancada de Morena se reunirá de manera semipresencial para resolver las comisiones en las que no hubo acuerdo y la exigencia de modificar la convocatoria.