ATENCIÓN | No existe la credencial para votar digital y no es válida para las elecciones

El lanzamiento de la aplicación "Valida INE" por parte del Instituto Nacional Electoral, provocó una duda que comenzó a manifestarse en redes sociales y ella radica en si la "credencial digital" podrá ser utilizada para votar en las próximas elecciones del 2 de junio.

En conferencia de prensa, Carla Humphrey, consejera del INE, aclaró que dicha "credencial digital" no existe y que tampoco podrá ser válida para que la presentes el primer domingo de junio para ejercer tu derecho al voto. No se trata de un documento oficial, por lo que Carla Humphrey, consejera del Instituto, explicó cuál es la función de esta aplicación "Valida INE".

'No existe, no la pueden descargar'

Humphrey indicó que esa credencial digital no existe y que la aplicación "Valida INE", sirve únicamente para saber si tu credencial para votar tiene vigencia o no y para consultar si estás o no inscrito o inscrita en el padrón electoral.

"En este momento no hay una credencial para votar digital. Falso. No existe, no la pueden descargar de ningún lado", explicó Humphrey. Te explicamos. En la app "Valida INE QR" se te presenta una credencial digital la cual en realidad es una Constancia Digital para que sepas si tu credencial física del INE tiene vigencia y si estás inscrito en el padrón electoral.

Mucha gente piensa que esta Constancia Digital es una credencial digital que podrá servirte para votar el 2 de junio, presentándola desde tu celular. "Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar, que se llama "Valida INE". Esta aplicación es para que todas y todos, podamos conocer si la credencial para votar que nosotros tenemos para cualquier trámite es vigente y está en el padrón electoral".

Valida INE, la app del INE. Especial

¿Por qué la gente está confundida?

La consejera del INE explica que en la app se muestra el nombre y los datos de la credencial cuando el usuario escanea los códigos QR y OCR presentes en la mica. Recuerda que esta Constancia Digital sólo es válida como identificación en caso de que se verifiquen los datos que contiene, de acuerdo a lo explicado por el INE.

