Todo al último: decenas saturan módulos del INE

A pesar de que los módulos del INE comenzaron a operar a las 08:00 horas de ayer, desde antes de las 06:00 ya había una larga fila afuera del que está ubicado en Calzada de Guadalupe 320, en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En éste y en otros módulos de varias partes del país se registraron enormes filas de personas que buscaban renovar su credencial de elector, en el último día que tenían para hacerlo.

María Consuelo Gasca dijo a La Razón que considera que “es por desidia que dejamos todo al último, pero yo sí quiero votar y por eso vine”.

Cerca de ella, el señor Juan Carlos Popoca comentó que se trasladó desde temprana hora y que en distintos momentos intentó agendar una cita, pero “siempre el tiempo me ganaba, la verdad a mí no me gusta hacer cita por la máquina, yo prefiero de manera personal, porque le pedía ayuda a mis hijos y luego no están o no quieren”.

Una empleada, quien prefirió no dar su nombre, narró que “desde temprano llegó mucha más gente de la que atendemos normalmente; a la hora en que llegamos ya teníamos citas agendadas por línea, y ahora la gente que llegó ya le da la vuelta a la calle; no sé a qué hora acabaremos, pero mandarlos a otro módulo no tiene caso, porque tengo entendido que todos andamos igual”.

En otros módulos se supo de gente que se quedó a dormir desde el domingo para apartar su lugar, ya que se sabía que en algunos se repartiría fichas limitadas.

Cientos de ciudadanos hicieron largas filas que llegaron a dar dos o tres vueltas, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

En estados como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Yucatán y Tabasco, entre otros, también se registró una muy alta demanda de parte de la población para obtener su credencial de elector, con el objetivo de poder votar en los comicios del 2 de junio.

Desde Yucatán, María Mendoza, indicó a este medio que ella dejó pasar varios días, “no por desidia, sino por trabajo, ya que aunque te den permiso, luego te la cobran y aproveché mis vacaciones para, en el último día, hacer el trámite”. Compartió que desde la noche del domingo muchas personas acudieron a los módulos del INE para apartar lugares con sillas, bancos y cobijas.

María narró que decenas de yucatecos trasnocharon afuera de las sedes del órgano electoral, con la intención de pasar a realizar su trámite lo más pronto posible y no perder el tiempo en un día hábil, además de que supo que muchos de sus conocidos acudirían tras salir de sus empleos.

Ayer, en todos los módulos del INE a nivel nacional se brindó servicio hasta las 24:00 horas y en muchos casos hasta los primeros minutos de este martes, ya que la instrucción de las autoridades ejecutivas del organismo fue que se atendiera a las personas que aún estuvieran formadas, aunque ya se hubiera rebasado la hora límite.