Crimen organizado aprovecha vacío de poder en Tamaulipas, señala Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que Tamaulipas padece una crisis institucional, por lo que el crimen organizado aprovecha el vacío de mando y dirección.

Luego de la masacre que se registró el fin de semana en Reynosa, señaló que la crisis en el estado es mayor debido a la indefinición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Ante los medios de comunicación, el también coordinador de la bancada de Morena consideró que es necesario que el caso de la masacre sea atraído por la Federación, como lo instruyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, subrayó que eso no resuelve la problemática que padece el estado, porque el "desgobierno" de poderes mantiene a los tamaulipecos en la indefensión ante el crimen organizado.

“Tamaulipas está descompuesto, no hay orden ni dirección, es urgente que la Federación atraiga el asunto como ya lo solicitó el Presidente de la República, pero no bastaría con eso, porque hay una crisis institucional en Tamaulipas provocada por la indefinición de la Corte que aún no resuelve.

"Después de varias semanas, el estatus jurídico de la inmunidad procesal del gobernador y porque hay una parálisis institucional en aquel estado. El vacío de mando y de dirección es aprovechado por quienes atentan contra la vida, por el crimen organizado”, enfatizó.

El senador de Morena puntualizó que el Senado no puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones para revisar el tema de García Cabeza de Vaca, hasta que la SCJN determine si el mandatario estatal tiene o no fuero.