Crimen migra a web profunda en pornografía infantil: ONG

Apesar de que México se encuentra en los primeros lugares de producción de pornografía infantil a nivel mundial, las autoridades siguen sin corregir su estrategia, por lo que en 2021 el panorama de desaparición, trata y secuestro de menores seguirá siendo el mismo, ya que los criminales se movieron a la “web profunda” y es más difícil combatirlos, advirtieron organizaciones civiles.

En entrevista con La Razón, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) explicó que en México el problema de la pornografía infantil es que está asociado con la trata de personas y el secuestro, terreno donde las autoridades están rebasadas, pues ahora las mafias se están yendo a la “web profunda” y son menos detectables, pues han ido especializando su sistema tecnológico y cada vez es más difícil dar con ellos.

“Hay una red que no termina con menores que son esclavas sexuales, y todo confluye en el mundo digital. Se ha identificado que la página de Internet Pornhub tenía 50 por ciento de pornografía infantil”, señala.

De acuerdo con datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, entre marzo y abril de 2020, cuando inició el confinamiento por la pandemia, el consumo y búsqueda de pornografía infantil creció 73 por ciento, y la actividad maliciosa en línea creció 14 por ciento en un país que, según la organización End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT, por sus siglas en inglés), ocupa el segundo lugar de producción y distribución internacional de pornografía infantil y el primero en América Latina.

Hay una red que no termina con menores que son esclavas sexuales, y todo confluye en el mundo digital. Se ha identificado que la página de Internet Pornhub tenía 50 por ciento de pornografía infantil

Juan Martín Pérez, Director de la Redim

Organizaciones civiles aseguran que las bandas del crimen organizado tienen varios negocios y entre ellos, la pornografía infantil, pues se mueven donde está el dinero o el negocio del momento. Sin embargo, consideran que en el país no hay investigación, operativos y falta capacitación de la Policía Federal y ahora, la Guardia Nacional.

Sobre el tema, la activista contra la trata de personas, Rosy Orozco, alertó que también se agrega el turismo sexual contra los menores, delito que se han detectado principalmente en estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, donde se raptan a los menores, pero no hay denuncias.

“Las bandas criminales van a estados donde las mujeres son las más bonitas, como el caso de Veracruz, donde las copta, secuestra y trasladan a diversos destinos como Puebla donde hay muchos giros negros donde las explota. La solución es cerrar esos giros desde un inicio y posteriormente ir contra la trata y criminales que se dedican a la pornografía”, dijo.

Las bandas criminales van a estados donde las mujeres son las más bonitas, donde las copta, secuestra y trasladan a diversos destinos, como Puebla, donde hay muchos giros negros donde las explota

Rosy Orozco, Activista contra la trata de personas

En el Sistema de Información Legislativa (SIL) del Congreso de la Unión hay solo dos iniciativas desde 2019 que buscan combatir el delito, sin embargo, siguen pendientes en las comisiones de Seguridad Pública y Justicia, Seguridad Nacional y Comunicaciones y Transportes.

Los activistas advirtieron que de no cambiar la estrategia y combatir a las bandas delictivas con apoyo de la Policía Cibernética, el panorama para 2021, será el mismo.