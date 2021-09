No somos criminales, advierten investigadores

La profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimilco, y coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt entre 2012 y 2014, Gabriela Dutrénit, lamentó que las acusaciones en contra de 31 científicos haya llevado a un ambiente exagerado que incluso puso bajo cuestionamientos a las universidades por supuestos malos manejos, cuando esto no es cierto.

En entrevista con La Razón, señaló que están abiertos a que se analice la forma en la que operaron y comentó que fueron sorprendidos con este proceso a finales de agosto, pero cuestionó que la comunidad científica sea tratada como una “banda delictiva”, cuando el trabajo que hacen está dedicado a la investigación.

“Por ley, en el foro participaban los titulares de las principales instituciones educativas, como la UNAM, pero también se puso un alto al centralismo, lo que implicó que se atendían las voces de los estados y se organizaron viajes, se gastaba en transporte, pero no era dispendio”, enfatizó.

Por ello, Dutrénit reiteró que pueden revisar todos los informes que presentaron sobre el manejo de los recursos, porque no incurrieron en excesos.

“Este ambiente exagerado que puso bajo cuestionamientos a las universidades por supuestos malos manejos no es correcto. Nosotros no incurrimos en excesos y pueden revisar todos los reportes, los informes y si realmente encuentran alguna falta, que se sancione, pero tenemos la certeza de que no hay faltas”, puntualizó.

La académica afirmó que tienen claros los criterios de defensa con base en la Ley de Ciencia y Tecnología y en apego a los resultados.

A su vez, el exdirector adjunto de asuntos jurídicos de la misma dependencia, Rodrigo Roque Díaz afirmó que no son delincuentes, ya que siempre ha sido un funcionario honesto.

“De ninguna manera nosotros somos delincuentes (… )Tengo un perfil profesional intachable, fui un funcionario honesto, nunca he robado un quinto, porque sí existen funcionarios honestos”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.