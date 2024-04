Crisis por agua restringe clases y altera sectores

El día cero, donde no quede agua para nadie y que algunos especialistas auguran que está más cerca que nunca, se ve en cada una de las áreas y servicios de uso cotidiano para la ciudadanía, tales como escuelas, hospitales, mercados, deportivos y hasta oficinas de gobierno, donde han pedido cerrar o bajarle al consumo del líquido.

La maestra Flor Contreras, quien da clases a niños de cuarto de primaria en el Estado de México, señaló que en lo que va del 2024 son una docena de veces que los niños han tenido que faltar a clases para que se pueda llenar el depósito de agua con el que cuenta la escuela, ya que no es suficiente para el plantel y padres de familia se han quejado porque los baños están sucios.

“Es todo un tema, no es una responsabilidad con la que no queramos cumplir, pero no hay agua, y en ese sentido, lo que nos queda es regresar a los niños a casa temprano o de plano que no vayan, porque ellos deben lavarse las manos antes y después del baño, ya que son personitas vulnerables a cualquier enfermedad, pero si no llega el agua, ¿cómo?”, dijo la profesora.

Con una plantilla de casi 780 alumnos en su escuela, la maestra advierte que algo que en lo personal no le gusta es que la autoridad educativa no quiere que se denuncie este tipo de situaciones y por ello prefiere no revelar el plantel público para el cual trabaja.

“Hace poco incluso nos dijeron que, si queremos agua, hay que apoyar al partido, pero no nos dijeron cuál; quieren que deduzcamos y ponen en riesgo a los niños. Los mismos padres están comprando las pipas de agua para la escuela”, reveló.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ha desarrollado una plataforma llamada “Agua en tu colonia”, que avisa a los vecinos cuándo y a qué hora habrá cortes y cuándo regresará el servicio.

Magdalena Ruiz, locataria del mercado Vicente Guerrero en la alcaldía Gustavo A. Madero, denunció que a pesar de ello “no hay agua en los baños de aquí del mercado; cada vez es más poco, nos han puesto en un letrero que cuando vayamos a hacer nuestras necesidades usemos media cubeta o menos y eso causa un olor feo en el baño”.

Magdalena mencionó que, incluso, “los marchantes se quejan del olor; hay días en que no hay agua para trapear, sólo se barre y el administrador del mercado nos dice constantemente que cuidemos el agua. Yo siento que llegará un punto en el que tengamos que venir menos o no sé cómo van a arreglar este problema”.

Otro de los servicios afectados es el de salud. En una clínica del IMSS en el municipio de Ecatepec, Estado de México, los encargados de la limpieza se quejan de los “de por sí” ya precarios recursos para mantener todo limpio ante los derechohabientes.

“De por sí no hay jabón ni papel para poner en los baños; no tenemos ni botes diseñados para baños, andamos reciclando cubetas o botes viejos… Ahora, sin mucha agua, pues eso es algo que siempre tenemos que cuidar, de lavar con lo mínimo, pero ahorita sí preocupa que un día no vayamos a tener porque en un hospital es bien necesario tener agua.

“Acá andamos reciclando y usamos mucho, muchísimo cloro para limpiar, porque no podemos entrar a lavar con mucha agua y jabón a cada rato los baños, como se tendría que hacer, porque entra demasiada gente. Yo me encargo de acá abajo, pero imagínate en donde hacen las operaciones o curaciones a pacientes”, relató una persona que labora en el área.

La escasez de agua comienza a pasar factura también en las sedes de entes de la administración pública, donde se han tenido que adoptar nuevas dinámicas para intentar mantener la higiene de espacios que a diario son visitados por miles de personas.

Una situación similar a la de los hospitales ocurre en la Cámara de Diputados, donde, a pesar de que la mayoría de legisladores ha preferido ya laborar a distancia, la rutina presencial permanece para la gran mayoría de trabajadores. La afluencia de visitas al recinto no ha disminuido, por lo que la necesidad de mantener la limpieza de las áreas, tampoco.

Personal de limpieza contó que, por ejemplo, ahora tienen la instrucción de no utilizar más de tres cubetas de agua para el lavado de pasillos, cuando antes se tenía la costumbre de lavar con una cantidad mayor que llevaba al “desperdicio”.

“Antes de que tomaran esa decisión agarraban y echaban agua a diestra y siniestra y eso se repetía en basamento, y quiero pensar que en los demás pasillos…Ya no se lava el piso, lo que hacen es mojarlo y tallar y luego recoger; o sea, ya no tiran la misma cantidad de agua que antes. Se daban gusto con las cubetas”, platicó el personal.

También en las áreas como parques o deportivos públicos se ha agudizado el problema. Tal es el caso del Deportivo Morelos, en el estado de Puebla, donde, niños que asistían como parte de un programa público a clases de natación han debido suspender las clases porque no hay el vital líquido para una adecuada limpieza del lugar.

El grave problema lo enfrentan también los bomberos de la Ciudad de México, quienes aseguraron que el abasto de agua para alguna emergencia podría afectar en mayor medida a las alcaldías que se encuentran al oriente y poniente de la capital, ya que en esos lugares hay menor abasto.

Al acudir a la estación de Insurgentes Norte, los tragahumo dijeron a este diario que “les cae” agua, “aunque sea un chorrito”, pero es constante, por lo que sus carros tanque pueden estar varias horas llenándose de manera preventiva ante una emergencia.

“Acá tenemos agua todo el día, aunque sea un chorrito, y los carros se llenan por varias horas, pero sí tenemos; en cambio, alcaldías como Magdalena Contreras, Tlalpan o Iztapalapa, entre otras, sí tienen menor agua que nosotros que estamos en el centro”, dijo uno de los bomberos.