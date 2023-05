AMLO: Relación con Biden es buena y vamos a mantenerla

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrán hoy una videoconferencia para abordar temas de interés bilateral, como la migración, el fentanilo y la cooperación económica para el desarrollo, indicó el mandatario mexicano.

“(Será a las) 9:30 horas, hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto, vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, mucho muy buena, y vamos a mantenerla”, dijo López Obrador.

Incluso bromeó sobre dar nota a quienes acuden todos los días a Palacio Nacional. “Los temas, les informo para que ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota, que no se vaya a pensar que ‘no, en la mañanera nada más exponen y no hay nota, ¿dónde está la nota?’. Los temas: migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo, son los tres temas”, dijo el mandatario.

La llamada entre ambos mandatarios se dará a dos días de que se elimine el Título 42, una medida que usó Estados Unidos para expulsar a los migrantes durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Cuestionado al respecto, López Obrador consideró que este tema va “bien” y aprovechó para insistir en el “llamado para quienes se ven en la necesidad de dejar sus pueblos, para que no se dejen engañar, extorsionar, por coyotes, polleros, que los ponen en riesgo”.

Insistió en que hay un mecanismo que pueden utilizar para no tener que pagar entre seis mil y ocho mil dólares que les cobran los polleros por supuestamente llevarlos del lado estadounidense.

Hacer un llamado para quienes se ven en la necesidad de dejar sus pueblos, para que no se dejen engañar, extorsionar, por coyotes, polleros, que los ponen en riesgo

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Es nada más ir a un consulado, a una embajada de Estados Unidos en los países de Centroamérica, del Caribe. Se ha hecho el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de que van a tener módulos de atención. Se hace la solicitud de que se quiere llegar a Estados Unidos, por la razón que se exprese, por trabajo o por violencia; se llena un trámite, se hace un trámite y ya se está dando respuesta, se están dando permisos y no hace falta hacer la travesía por México”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo reconoció que este trámite puede llevar “algo de tiempo”, pero es el mecanismo más seguro para quienes se ven obligados a abandonar su país en busca de mejores oportunidades.

“Esto no existía antes; antes nada más era echarse a andar, porque no había otra posibilidad; ahora ya se logró que Estados Unidos entregue una cantidad suficiente de permisos, de visas. Y sí puede llevar algún tiempo el trámite, pero es más seguro. Y nosotros estamos insistiendo y participando en este plan, ayudando al gobierno de Estados Unidos y también haciéndole la respetuosa sugerencia de que no se burocratice este mecanismo, que no tarden mucho tiempo en darles el permiso, la visa”, manifestó.

El Presidente agregó que actualmente este mecanismo está disponible para ciudadanos de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia, entre otras naciones, pero recordó que los migrantes que quieran adherirse al programa desde México no lo podrán hacer y deben volver a sus lugares de origen para inscribirse.

Exige a republicanos regular venta de armas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los gobernadores de Texas, Greg Abbott y de Florida, Ron DeSantis, quienes iniciaron una campaña antiinmigrante, como parte de su estrategia electoral rumbo a la reelección y los conminó a impulsar mejor una ley para que haya un control de armas.

“Ahora me entero que el gobernador de Florida —imagínese la Florida, llena de migrantes— ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué, no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué, tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería”, acusó el mandatario.

En el caso de Texas, López Obrador señaló que no es nueva su posición, ya una vez había amenazado con colocar tanques artillados en la frontera, cañones, apuntando hacia la frontera con México.

“Y que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida, y los legisladores del Partido Republicano, y algunos también del Partido Demócrata, para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder.

“Esa es una buena iniciativa para que no haya estos lamentables hechos de asesinatos, estos tiroteos que hay constantemente. ¿Por qué no se meten a eso?”, pidió López Obrador.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal les dijo que para tener margen de maniobra, deben dejar de recibir financiamiento de las empresas fabricantes o distribuidoras de armas.

“Y que ya dejen de estar recibiendo dinero para campañas de las empresas fabricantes de armas, de la industria bélica, porque eso es también lo que está detrás de eso. No dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas, y luego ahí tienen que actuar como empleados de ellos, no como representantes del pueblo. Si se tiene que tomar iniciativas, eso ayuda mucho a que no haya violencia”, dijo.