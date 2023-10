Critica AMLO al ministro Alberto Pérez Dayán por asistir a zona VIP del Gran Premio de México 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al ministro Alberto Pérez Dayán por asistir este fin de semana a la zona VIP de los pits del Gran Premio de México 2023, con un costo de siete mil dólares en promedio, y portando un reloj Rolex de dos millones de pesos.

“Ayer veía a un ministro que va al deporte de la F1, qué bueno, pero ahí anda el ministro, no va a galería, a las gradas donde sólo escuchas el ruido, no a la zona especial y sale con un Rolex, de dos millones de pesos aproximadamente”, señaló durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Lunes 30 de octubre de 2023. https://t.co/YY9DHz7HME — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 30, 2023

Al retomar los cuestionamientos a los miembros del Poder Judicial por su oposición a la eliminación de 13 fideicomisos, los paros de labores y movilizaciones en contra de esa medida, AMLO dijo que a los ministros les dieron la concesión para manejar la justicia, legalizar y legitimar las transas, así como el despojo.

“Hay excepciones, hemos estado limpiando, limpiando (la corrupción), pero falta muchísimo. Yo creo que la transformación va a continuar, y van a seguir trabajando quienes van a hacer valer el criterio o los tres principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, aseguró.

Reprobó a quienes presumen lo material, como el caso de “los relojes estos, el lujo, las alhajas, las trocas (camionetas). Hay un corrido de un cantante famoso que habla de la camioneta, tengo mi camioneta Mercedes, ¿y eso qué? No tiene nada, lo que hay que tener es amor, solidaridad con los demás, una actitud de respeto, de ejemplo”.

Más adelante, el mandatario acusó que así como entregaron el Poder Judicial, el PRI le dio al PAN los tribunales agrarios no para defender a los campesinos, sino para legalizar las ventas y quedarse con las tierras ejidatarias de las zonas turísticas y costeras.

fgr