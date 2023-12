Critica oposición “agudo” retroceso en educación

Partidos de oposición criticaron la estrategia educativa del Gobierno federal, luego de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, en la que los estudiantes mexicanos tienen retrocesos en matemáticas, lectura y ciencia.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró en un posicionamiento que el agudo retroceso educativo en México reportado por la OCDE, es consecuencia de los intereses políticos, clientelares y populistas del régimen.

Añadió que el panorama en el país es “aterrador para el futuro”, porque la educación de calidad es la herramienta más poderosa para superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida.

Sostuvo que es alarmante que México haya retrocedido 20 años en matemáticas y que, además, ocupe el último lugar en ciencia, “justo cuando este gobierno suprime las matemáticas en la enseñanza básica e incorpora a los brujos, hueseros y otros charlatanes en sus planes de salud”.

Añadió que la tragedia es muy grave, pero afirmó que estaba anunciada desde el primer año del actual gobierno, cuando se ordenó suprimir la reforma educativa, además de cancelar el 50 por ciento de los programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Ahora se están cumpliendo los peores pronósticos. Fue tanto el descaro que finalmente nombró como titular de la SEP a una militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), su aliada electoral. No hubo el prometido fortalecimiento de las escuelas normales, no se invirtió en el desarrollo profesional docente, no se premia la excelencia, la dedicación y la entrega del maestro”, concluyó.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo en sus redes que “es una soberana tontería descalificar la prueba PISA con el argumento de que es neoliberal”, y criticó la política educativa del país, al señalar que ha fracasado “escandalosamente”.