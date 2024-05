Critica oposición apagones por retroceso en política energética

Partidos de oposición criticaron la política energética del Gobierno federal, y adelantaron que de no tomar acciones habrá más apagones en el país.

MÁS INFORMACIÓN Otra vez Cenace declara alerta en el sistema eléctrico; se repiten apagones

En entrevista con La Razón el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que los apagones son producto de la falta de inversión que ha habido desde hace años, pues a pesar de que ya había advertencias, no se hizo algo al respecto.

“Los apagones y la emergencia por la crisis que se está dando en el sistema eléctrico nacional, es porque no le han querido meter, no han querido invertirle; ya se los habían advertido y les habían dicho que tenían que invertir, porque si no habrá más apagones”, dijo.

Señaló que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett “no sabe nada” de energía y por el contrario, es “una persona corrupta”, que de acuerdo al perredista solo sirve para hacer fraudes electorales.

Zambrano Grijalva adelantó que habrá más apagones a nivel nacional en las siguientes semanas.

Mientras que la secretaria general del PAN, Noemí Luna aseveró que “los apagones del bienestar” son un retroceso a una política energética, debido a que la corrupción y las malas políticas públicas se traducen en hechos que afectan la vida de los ciudadanos; en este caso por la falta de electricidad.

La secretaria general del @AccionNacional, Noemí Luna aseveró que “los apagones del bienestar” son un retroceso a una política energética, debido a que la corrupción y las malas políticas públicas se traducen en hechos que afectan la vida de los ciudadanos; en este caso por la… pic.twitter.com/lD1rQBV8sU — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 9, 2024

“Me ofrece muy simple yo que permitan que haya estos apagones, porque no es solo que se vaya la luz, sino que son pérdidas para los industriales; incluso puede haber pérdida de vidas humanas si se va la luz en un hospital”, detalló.

Señaló que era un problema superado, pero que en este momento significa un “verdadero retroceso para la deformación de cuarta”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR