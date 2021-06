Consejeras critican regreso de registro a candidatos acusados por violencia política de género

Consejeras electorales criticaron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de devolver el registro de dos candidaturas a diputados federales de Morena a Elizabeth Ayala y Manuel Chapman, quienes contaban con sentencia por haber ejercido violencia política de género.

Luego de que los magistrados del TEPJF resolvieron que el INE no puede determinar si un candidato tiene o no un modo honesto de vivir, que fue en lo que se basó el Consejo General para cancelar las candidaturas, las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey señalaron que se trata de un retroceso.

La consejera Dania Ravel enfatizó que la resolución del TEPJF es preocupante, porque mientras en el INE asumieron una resolución novedosa, ahora los magistrados hacen que se de un paso atrás al regresar las candidaturas.

te puede interesar Consejo General del INE cancela tres candidaturas a diputaciones federales

“La determinación de la Sala Superior fue que las autoridades electorales administrativas no podíamos llegar a la conclusión de que una persona no cumplía con el requisito de tener un modo honesto de vivir, que eso sólo lo pueden hacer las autoridades jurisdiccionales y eso nos lleva al inicio, a que si no tenemos una sentencia donde nos digan expresamente que una persona no puede ser candidato, entonces no podríamos nosotros llegar a una determinación distinta, a pesar de que hagamos nosotros estas verificaciones”, expresó.

La consejera Carla Humphrey subrayó que no comparte los criterios de los magistrados electorales y señaló que esta sentencia puede representar un revés para las mujeres que han presentado su denuncia por violencia política de género.

“Nosotros hemos estado animando para fomentar esta cultura de la denuncia y espero que esto no sea un revés para las mujeres que han denunciado en este proceso electoral violencia política en razón de género, derivado de que la consecuencia última es justamente elevar el nivel de representación de las personas que ocuparán un cargo de representación popular, en este caso de diputadas y diputados, y claramente contar con este criterio de esta sentencia de los órganos jurisdiccionales detiene todo este proceso”, indicó.